https://ria.ru/20210119/obschenie-1593603717.html

Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете

Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете

Каких норм следует придерживаться при общении в Сети, чтобы вас не сочли невежливым и правильно поняли, рассказала в интервью радио Sputnik автор книги и... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T04:10

2021-01-19T04:10

2021-01-19T04:10

ольга лукинова

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Каких норм следует придерживаться при общении в Сети, чтобы вас не сочли невежливым и правильно поняли, рассказала в интервью радио Sputnik автор книги и Telegram-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова.Особенности общения в социальных сетях, мессенджерах, электронной почте во многом зависят от того, с кем мы общаемся. Например, подчиненный не должен отправлять начальнику гифки и смайлики, если между ними существует строгая субординация. Всегда нужно помнить, что многие слова, знаки и символы, которые мы используем при общении в интернете, могут раздражать или вызвать совсем не ту реакцию, на которую мы рассчитываем. Все, что может быть двояко истолковано, лучше сразу исключить, советует Лукинова.Различных сокращений, типа "спс" в качестве быстрой формы написать "спасибо", тоже следует избегать, потому что кому-то это может показаться невежливым. Вообще, на словах вежливости экономить нельзя, хотя и тут есть свои нюансы, отметила Лукинова. Например, нужно избавиться от использования устаревшего офисного сленга начала 2000-х, типа выражения "Доброго времени суток", пояснила она. Есть и другие фразы, которые должны быть под запретом."Выражение "Я вас услышал", когда хотим выразить несогласие, может восприниматься как негативный комментарий, как будто мы хотим проигнорировать человека. Негативная репутация закрепилась за выражением "Приносим извинения за доставленные неудобства". Это шаблонная фраза, которая не выражает наше искреннее сочувствие или сожаление, а всего лишь является ритуальной формой, чтобы избавиться от собеседника", – сказала Лукинова.По ее словам, нужно также отказаться от Caps Lock, потому что многие воспринимают сообщение, написанное заглавными буквами, как крик. Не стоит отправлять сообщение, разбивая его на отдельные слова, заставляя адресата ждать, когда до него дойдет все послание. Голосовыми сообщениями эксперт тоже советует не злоупотреблять."С голосовыми сообщениями нужно быть крайне осторожными, потому что многих людей они раздражают. Отправлять их нужно только с позволения собеседника", – сказала Лукинова.

https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html

https://ria.ru/20201209/krazha-1588356687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга лукинова, россия, технологии, общество