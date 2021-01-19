https://ria.ru/20210119/novosibirsk-1593620101.html

В Новосибирске задержали двоих мужчин, пытавшихся украсть забор в парке

В Новосибирске задержали двоих мужчин, пытавшихся украсть забор в парке

Двое мужчин в Новосибирске ночью пытались украсть секции чугунного забора городского Центрального парка, их задержал экипаж ДПС, сообщили журналистам во вторник РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:11

2021-01-19T09:11

2021-01-19T12:27

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Двое мужчин в Новосибирске ночью пытались украсть секции чугунного забора городского Центрального парка, их задержал экипаж ДПС, сообщили журналистам во вторник в городском отделе ГИБДД.По данным ведомства, ночью экипаж полка ДПС ГИБДД при несении службы на территории Центрального района Новосибирска на улице Каменская около Центрального парка обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2110 без госномеров с открытым капотом. Рядом с ним стоял мужчина."Мужчина 28 лет заметно нервничал, сообщил инспекторам ДПС, что ремонтирует генератор. При этом инструментов у него не было, и было принято решение о полной проверке водителя и автомобиля. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены чугунные секции забора, 16 элементов и семь металлических столбиков. Также задержан его соучастник, 2002 года рождения", - рассказали в отделе ГИБДД УМВД РФ по Новосибирску.Задержанные пояснили полицейским, что украли забор для последующей продажи. Их доставили в отдел полиции "Центральный". Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

https://ria.ru/20201214/moroz-1589053006.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия