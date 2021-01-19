Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/novosibirsk-1593620101.html
В Новосибирске задержали двоих мужчин, пытавшихся украсть забор в парке
В Новосибирске задержали двоих мужчин, пытавшихся украсть забор в парке
Двое мужчин в Новосибирске ночью пытались украсть секции чугунного забора городского Центрального парка, их задержал экипаж ДПС, сообщили журналистам во вторник РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:11
2021-01-19T12:27
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593652437_0:264:960:804_1920x0_80_0_0_97be1714eb43b746246ca58ce8a7b0d2.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Двое мужчин в Новосибирске ночью пытались украсть секции чугунного забора городского Центрального парка, их задержал экипаж ДПС, сообщили журналистам во вторник в городском отделе ГИБДД.По данным ведомства, ночью экипаж полка ДПС ГИБДД при несении службы на территории Центрального района Новосибирска на улице Каменская около Центрального парка обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2110 без госномеров с открытым капотом. Рядом с ним стоял мужчина."Мужчина 28 лет заметно нервничал, сообщил инспекторам ДПС, что ремонтирует генератор. При этом инструментов у него не было, и было принято решение о полной проверке водителя и автомобиля. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены чугунные секции забора, 16 элементов и семь металлических столбиков. Также задержан его соучастник, 2002 года рождения", - рассказали в отделе ГИБДД УМВД РФ по Новосибирску.Задержанные пояснили полицейским, что украли забор для последующей продажи. Их доставили в отдел полиции "Центральный". Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
https://ria.ru/20201214/moroz-1589053006.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593652437_0:174:960:894_1920x0_80_0_0_ef87a07ccacf48b76eb6b1a88359fc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, происшествия

В Новосибирске задержали двоих мужчин, пытавшихся украсть забор в парке

09:11 19.01.2021 (обновлено: 12:27 19.01.2021)
 
© Фото : ГИБДД УМВД РФ по НовосибирскуВ Центральном парке Новосибирска была пресечена попытка кражи чугунного забора
В Центральном парке Новосибирска была пресечена попытка кражи чугунного забора - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ГИБДД УМВД РФ по Новосибирску
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Двое мужчин в Новосибирске ночью пытались украсть секции чугунного забора городского Центрального парка, их задержал экипаж ДПС, сообщили журналистам во вторник в городском отделе ГИБДД.
По данным ведомства, ночью экипаж полка ДПС ГИБДД при несении службы на территории Центрального района Новосибирска на улице Каменская около Центрального парка обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2110 без госномеров с открытым капотом. Рядом с ним стоял мужчина.
"Мужчина 28 лет заметно нервничал, сообщил инспекторам ДПС, что ремонтирует генератор. При этом инструментов у него не было, и было принято решение о полной проверке водителя и автомобиля. В ходе осмотра салона автомобиля были обнаружены чугунные секции забора, 16 элементов и семь металлических столбиков. Также задержан его соучастник, 2002 года рождения", - рассказали в отделе ГИБДД УМВД РФ по Новосибирску.
Задержанные пояснили полицейским, что украли забор для последующей продажи. Их доставили в отдел полиции "Центральный". Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 07:41
Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
 
НовосибирскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния