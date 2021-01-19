https://ria.ru/20210119/nefteprodukty-1593613418.html
В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:15
2021-01-19T07:15
2021-01-19T07:15
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
южно-сахалинск
углегорский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв - РИА Новости. В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.По результатам проведенных исследований было установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное.После этого Роспотребнадзор запретил купание в указанном месте.
https://ria.ru/20190120/1549624320.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, углегорский район, происшествия