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В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:15
2021-01-19T07:15
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
южно-сахалинск
углегорский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв - РИА Новости. В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.По результатам проведенных исследований было установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное.После этого Роспотребнадзор запретил купание в указанном месте.
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россия
южно-сахалинск
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, углегорский район, происшествия

В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов

07:15 19.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздник Крещение Господне в регионах России
Праздник Крещение Господне в регионах России - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв - РИА Новости. В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"В Углегорском районе в воде, в месте организации крещенской купели на озере Черное визуально было выявлено наличие маслянистой пленки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоема, присутствие которых представляет опасность для здоровья людей", - говорится в сообщении.
По результатам проведенных исследований было установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное.
После этого Роспотребнадзор запретил купание в указанном месте.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южно-СахалинскУглегорский районПроисшествия
 
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