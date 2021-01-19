https://ria.ru/20210119/nefteprodukty-1593613418.html

В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов

В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов

В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:15

2021-01-19T07:15

2021-01-19T07:15

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

южно-сахалинск

углегорский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/136693/89/1366938911_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_e33cf380330eb644a723979566bbd190.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв - РИА Новости. В одной из крещенских купелей в Углегорском районе на Сахалине нашли остатки нефтепродуктов, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.По результатам проведенных исследований было установлено превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в трех пробах, отобранных из купели на озере Черное.После этого Роспотребнадзор запретил купание в указанном месте.

https://ria.ru/20190120/1549624320.html

россия

южно-сахалинск

углегорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, углегорский район, происшествия