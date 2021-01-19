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https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593690160.html
Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:08
2021-01-19T15:08
госпитализация алексея навального
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
лдпр
владимир жириновский
швеция
москва
берлин (город)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт "отравления", но политик не уверен, что они будут подлинными."Отравили его, и вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма - да. Ходить на перевязки там, давление мерить. А если отравление, какое амбулаторное лечение, ты три месяца шляешься по Европе, ни одной справки не привез. Покажи документ! А если даст, так фальшивые все документы", - сказал Жириновский на пленарном заседании.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/volodin-1593686244.html
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госпитализация алексея навального, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр, владимир жириновский, швеция, москва, берлин (город)

Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы

15:08 19.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт "отравления", но политик не уверен, что они будут подлинными.
"Отравили его, и вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма - да. Ходить на перевязки там, давление мерить. А если отравление, какое амбулаторное лечение, ты три месяца шляешься по Европе, ни одной справки не привез. Покажи документ! А если даст, так фальшивые все документы", - сказал Жириновский на пленарном заседании.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
14:46
Володин: Навальному нечего делать в российских органах власти
Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
13:38
В Кремле ответили на вопрос об отношении к Навальному
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 17:09
Берлин объяснил, почему не передал России медицинские данные Навального
 
Госпитализация Алексея НавальногоИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЛДПРВладимир ЖириновскийШвецияМоскваБерлин (город)
 
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