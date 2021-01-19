https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593690160.html

Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы

Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:08

2021-01-19T15:08

2021-01-19T15:08

госпитализация алексея навального

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

лдпр

владимир жириновский

швеция

москва

берлин (город)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт "отравления", но политик не уверен, что они будут подлинными."Отравили его, и вся Европа лечит. И все еще амбулаторно лечится от отравления. Такого нет. Травма - да. Ходить на перевязки там, давление мерить. А если отравление, какое амбулаторное лечение, ты три месяца шляешься по Европе, ни одной справки не привез. Покажи документ! А если даст, так фальшивые все документы", - сказал Жириновский на пленарном заседании.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/volodin-1593686244.html

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669852.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593557706.html

швеция

москва

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр, владимир жириновский, швеция, москва, берлин (город)