https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593684452.html

Жириновский рассказал, куда нужно отправить Навального

Жириновский рассказал, куда нужно отправить Навального

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как блогер Алексей Навальный, и отправить его туда, РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:36

2021-01-19T14:36

2021-01-19T14:36

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

лдпр

химкинский городской суд

владимир жириновский

германия

химки

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить общественную и политическую деятельность для таких людей, как блогер Алексей Навальный, и отправить его туда, "где птицы на лету замерзают и падают на землю".По мнению политика, Навального поддерживают "больные люди".Жириновский также раскритиковал Навального за его позиционирование себя как лидера оппозиции."Лидер оппозиции! Да какой ты лидер оппозиции?! 30 дет назад ты был семиклассником, списывал контрольные по арифметике в школе своей, а я был уже кандидатом в президенты страны. Оппозиция из идиотов - может быть, и больных людей и авантюристов", - сказал Жириновский.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593673115.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр, химкинский городской суд, владимир жириновский, германия, химки, происшествия