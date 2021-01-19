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https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593668996.html
Ситуация с Навальным не требует особого внимания Путина, заявил Песков
Ситуация с Навальным не требует особого внимания Путина, заявил Песков
Права всех россиян гарантируются законами РФ, безусловно, в ситуации с Алексеем Навальным будет так же, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:35
2021-01-19T13:35
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
дмитрий песков
владимир путин
германия
химки
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Права всех россиян гарантируются законами РФ, безусловно, в ситуации с Алексеем Навальным будет так же, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ - они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин как-то внимательно следить за соблюдением прав Навального в судебном и следственном процессе.Он добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. В ближайшее время его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593576704.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593567805.html
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, владимир путин, германия, химки, общество

Ситуация с Навальным не требует особого внимания Путина, заявил Песков

13:35 19.01.2021
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / @NAVALNY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Права всех россиян гарантируются законами РФ, безусловно, в ситуации с Алексеем Навальным будет так же, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ - они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин как-то внимательно следить за соблюдением прав Навального в судебном и следственном процессе.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 19:09
Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными
Он добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае.
Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 18:03
Посольство США в России прокомментировало арест Навального
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. В ближайшее время его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
 
Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияХимкиОбщество
 
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