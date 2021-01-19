https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593668996.html

Ситуация с Навальным не требует особого внимания Путина, заявил Песков

Ситуация с Навальным не требует особого внимания Путина, заявил Песков

Права всех россиян гарантируются законами РФ, безусловно, в ситуации с Алексеем Навальным будет так же, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:35

2021-01-19T13:35

2021-01-19T13:35

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

дмитрий песков

владимир путин

германия

химки

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Права всех россиян гарантируются законами РФ, безусловно, в ситуации с Алексеем Навальным будет так же, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, это не ситуация, которая требует особого внимания президента. Права всех граждан РФ - они гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, безусловно, будет так и в этом случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин как-то внимательно следить за соблюдением прав Навального в судебном и следственном процессе.Он добавил, что Кремль не намерен учитывать международное мнение в данном случае.Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. В ближайшее время его поместят в следственный изолятор, рассматривать жалобу на арест Навального предстоит Московскому областному суду.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593576704.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593567805.html

германия

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, владимир путин, германия, химки, общество