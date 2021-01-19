https://ria.ru/20210119/nachalova-1593635362.html

Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы

Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы

Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:34

2021-01-19T11:34

2021-01-19T11:34

шоубиз

знаменитости

звезды

юлия началова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155186/33/1551863387_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_bda843ecc413a1109f81febcdb21c68b.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в марте 2019 года.В коротком ролике Юлия Началова, которая оказалась в больнице, говорит своим близким: "У меня сегодня поднялась температура 39. Я без памяти, меня на носилках везли". Запись была сделана 8 марта 2019 года.В следующем сообщении исполнительница рассказывает о реанимации и неутешительных прогнозах врачей. "Хотели чистить, резать ногу. Хочу восстановиться скорее", — рассказывает Началова. Через несколько дней, 16 марта, певицы не стало. Ей было 38 лет.Фильм из трех серий выйдет на Первом канале 25, 26 и 27 января в эфире передачи "Док-ток". Премьеру приурочили к юбилею Началовой: 31 января ей могло бы исполниться 40 лет.

https://ria.ru/20191123/1561500738.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, юлия началова