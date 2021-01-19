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Шоубиз
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Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы
Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы
Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:34
2021-01-19T11:34
шоубиз
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в марте 2019 года.В коротком ролике Юлия Началова, которая оказалась в больнице, говорит своим близким: "У меня сегодня поднялась температура 39. Я без памяти, меня на носилках везли". Запись была сделана 8 марта 2019 года.В следующем сообщении исполнительница рассказывает о реанимации и неутешительных прогнозах врачей. "Хотели чистить, резать ногу. Хочу восстановиться скорее", — рассказывает Началова. Через несколько дней, 16 марта, певицы не стало. Ей было 38 лет.Фильм из трех серий выйдет на Первом канале 25, 26 и 27 января в эфире передачи "Док-ток". Премьеру приурочили к юбилею Началовой: 31 января ей могло бы исполниться 40 лет.
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знаменитости, звезды, юлия началова

Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы

11:34 19.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЭстрадная певица Юлия Началова
Эстрадная певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в марте 2019 года.

"В этом анонсе вы слышите подлинный голос Юли. В самом фильме, построенном на рассказах близких и сценах, воссозданных и доработанных режиссерами телеканала, вы увидите многое из событий, произошедших в ее жизни", — написала Исаева.

В коротком ролике Юлия Началова, которая оказалась в больнице, говорит своим близким: "У меня сегодня поднялась температура 39. Я без памяти, меня на носилках везли". Запись была сделана 8 марта 2019 года.
В следующем сообщении исполнительница рассказывает о реанимации и неутешительных прогнозах врачей. "Хотели чистить, резать ногу. Хочу восстановиться скорее", — рассказывает Началова. Через несколько дней, 16 марта, певицы не стало. Ей было 38 лет.
Фильм из трех серий выйдет на Первом канале 25, 26 и 27 января в эфире передачи "Док-ток". Премьеру приурочили к юбилею Началовой: 31 января ей могло бы исполниться 40 лет.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 23.11.2019
23 ноября 2019, 10:35
Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
 
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