https://ria.ru/20210119/malysheva-1593662939.html

Малышева предупредила об "убийце без вкуса и запаха" в консервах

Малышева предупредила об "убийце без вкуса и запаха" в консервах

Домашние консервы могут нести в себе смертельную опасность, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:05

2021-01-19T13:05

2021-01-19T13:50

елена малышева

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Домашние консервы могут нести в себе смертельную опасность, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.По ее словам, в заготовках могут содержаться возбудители ботулизма — острого инфекционного заболевания, сопровождающегося поражением нервной системы.Малышева отметила, что наибольшую опасность представляют консервы с добавлением свеклы, моркови или лука.Врач рекомендовала употреблять домашние заготовки небольшими порциями и после приема пищи внимательно следить за своим самочувствием. Даже при малейшем недомогании следует обратиться за медицинской помощью.

https://ria.ru/20201208/rasteniya-1588311991.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, общество