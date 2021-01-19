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Малышева предупредила об "убийце без вкуса и запаха" в консервах
Малышева предупредила об "убийце без вкуса и запаха" в консервах
Домашние консервы могут нести в себе смертельную опасность, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:05
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елена малышева
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Домашние консервы могут нести в себе смертельную опасность, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.По ее словам, в заготовках могут содержаться возбудители ботулизма — острого инфекционного заболевания, сопровождающегося поражением нервной системы.Малышева отметила, что наибольшую опасность представляют консервы с добавлением свеклы, моркови или лука.Врач рекомендовала употреблять домашние заготовки небольшими порциями и после приема пищи внимательно следить за своим самочувствием. Даже при малейшем недомогании следует обратиться за медицинской помощью.
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елена малышева, общество

Малышева предупредила об "убийце без вкуса и запаха" в консервах

13:05 19.01.2021 (обновлено: 13:50 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Домашние консервы могут нести в себе смертельную опасность, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.
По ее словам, в заготовках могут содержаться возбудители ботулизма — острого инфекционного заболевания, сопровождающегося поражением нервной системы.

"Зима пришла, пора открывать домашние консервы. А в них может притаиться убийца без вкуса, без цвета, без запаха", — предупредила специалист.

Малышева отметила, что наибольшую опасность представляют консервы с добавлением свеклы, моркови или лука.
Врач рекомендовала употреблять домашние заготовки небольшими порциями и после приема пищи внимательно следить за своим самочувствием. Даже при малейшем недомогании следует обратиться за медицинской помощью.
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