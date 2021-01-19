https://ria.ru/20210119/makhinatsii-1593638338.html

Названы самые популярные схемы финансовых махинаций

Названы самые популярные схемы финансовых махинаций

Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:00

2021-01-19T11:00

2021-01-19T12:24

россия

group-ib

экономика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.Именно через них, по словам Баулина, мошенники выводят активы компаний."В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", — отметил он.По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Как рассказал Баулин, последствии выяснилось, что протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы.В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. Ему предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. "Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах", — добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/moshenniki-1592891481.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, group-ib, экономика