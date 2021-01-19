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Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:00
2021-01-19T12:24
россия
group-ib
экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.Именно через них, по словам Баулина, мошенники выводят активы компаний."В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", — отметил он.По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Как рассказал Баулин, последствии выяснилось, что протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы.В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. Ему предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами. "Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах", — добавил он.
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россия, group-ib, экономика

Названы самые популярные схемы финансовых махинаций

11:00 19.01.2021 (обновлено: 12:24 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более половины финансовых махинаций в России проводится с участием родственников злоумышленников, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
Именно через них, по словам Баулина, мошенники выводят активы компаний.
"В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", — отметил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.
Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Как рассказал Баулин, последствии выяснилось, что протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы.
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В рамках другого расследования владелец компании назначил на пост генерального директора своего сына. Ему предоставили право подписи документов, в том числе о распоряжении деньгами.
"Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового гендиректора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во что они втягивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах", — добавил он.
 
РоссияGroup-IBЭкономика
 
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