https://ria.ru/20210119/lavina-1593618590.html
В горах Карачаево-Черкесии сохраняется прогноз лавинной опасности
В горах Карачаево-Черкесии сохраняется прогноз лавинной опасности
Прогноз лавинной опасности сохраняется во вторник в горах Карачаево-Черкесской республики, где в понедельник лавина сошла на курорте Домбай, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:56
2021-01-19T08:56
2021-01-19T09:13
туризм
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прогноз лавинной опасности сохраняется во вторник в горах Карачаево-Черкесской республики, где в понедельник лавина сошла на курорте Домбай, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."На 19 января в горах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется прогноз лавинной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210119/lavina-1593605193.html
домбай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия