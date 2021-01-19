https://ria.ru/20210119/lavina-1593618590.html

В горах Карачаево-Черкесии сохраняется прогноз лавинной опасности

В горах Карачаево-Черкесии сохраняется прогноз лавинной опасности

Прогноз лавинной опасности сохраняется во вторник в горах Карачаево-Черкесской республики, где в понедельник лавина сошла на курорте Домбай, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:56

2021-01-19T08:56

2021-01-19T09:13

туризм

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прогноз лавинной опасности сохраняется во вторник в горах Карачаево-Черкесской республики, где в понедельник лавина сошла на курорте Домбай, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."На 19 января в горах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется прогноз лавинной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210119/lavina-1593605193.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия