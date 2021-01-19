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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210119/kurs-1593660655.html
Официальный курс евро на среду снизился на 12 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 12 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 12,4 копейки - до 89,2064 рубля, курс доллара - на 24,92 копейки, до 73,7243 рубля,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:57
2021-01-19T12:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 12,4 копейки - до 89,2064 рубля, курс доллара - на 24,92 копейки, до 73,7243 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 19,29 копейки, составив 80,6912 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 12 копеек

12:57 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 12,4 копейки - до 89,2064 рубля, курс доллара - на 24,92 копейки, до 73,7243 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 19,29 копейки, составив 80,6912 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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