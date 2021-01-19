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Официальный курс евро на среду снизился на 12 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 12 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 12,4 копейки - до 89,2064 рубля, курс доллара - на 24,92 копейки, до 73,7243 рубля,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:57
2021-01-19T12:57
2021-01-19T12:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 12,4 копейки - до 89,2064 рубля, курс доллара - на 24,92 копейки, до 73,7243 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 19,29 копейки, составив 80,6912 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика