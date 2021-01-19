https://ria.ru/20210119/kupanie-v--20-privychki-stolichnykh-morzhey-1593643591.html
Купание в -20: привычки столичных "моржей"
Купание в -20: привычки столичных "моржей"
Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали.
2021-01-19T11:33
2021-01-19T11:33
2021-01-19T11:33
видео
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В 2013 году переплыла Берингов пролив в составе международной группы, тем самым установив командный мировой рекорд. Наталья работает инструктором по закаливанию и помогает новичкам стать частью движения "моржи России".
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РИА Новости
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Купание в -20: привычки столичных "моржей"
Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали. В 2013 году переплыла Берингов пролив в составе международной группы, тем самым установив командный мировой рекорд. Наталья работает инструктором по закаливанию и помогает новичкам стать частью движения "моржи России".
2021-01-19T11:33
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PT4M29S
РИА Новости
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видео, видео
Купание в -20: привычки столичных "моржей"
Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали.
2021-01-19T11:33
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PT4M29S
Купание в -20: привычки столичных "моржей"
Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали.