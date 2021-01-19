https://ria.ru/20210119/kupanie-v--20-privychki-stolichnykh-morzhey-1593643591.html

Купание в -20: привычки столичных "моржей"

Купание в -20: привычки столичных "моржей"

Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали.

2021-01-19T11:33

2021-01-19T11:33

2021-01-19T11:33

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593642769_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_456d8e9f60cd8285913c8ea984ab092e.jpg

В 2013 году переплыла Берингов пролив в составе международной группы, тем самым установив командный мировой рекорд. Наталья работает инструктором по закаливанию и помогает новичкам стать частью движения "моржи России".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Купание в -20: привычки столичных "моржей" Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали. В 2013 году переплыла Берингов пролив в составе международной группы, тем самым установив командный мировой рекорд. Наталья работает инструктором по закаливанию и помогает новичкам стать частью движения "моржи России". 2021-01-19T11:33 true PT4M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео