https://ria.ru/20210119/kultura-1593607582.html

В Раде разозлили украинцев фразой о "второстепенной" русской культуре

В Раде разозлили украинцев фразой о "второстепенной" русской культуре

Украинцы раскритиковали публикацию в фейсбуке депутата Рады от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина, поддержавшего политику Киева по отношению к русскому языку. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T02:41

2021-01-19T02:41

2021-01-19T11:19

дмитрий гурин (депутат)

россия

федор достоевский

александр пушкин

михаил булгаков

анна ахматова

киев

украина

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинцы раскритиковали публикацию в фейсбуке депутата Рады от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина, поддержавшего политику Киева по отношению к русскому языку.Парламентарий также назвал русскую культуру "второстепенной".В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за это грозит штраф.Однако украинские пользователи не согласились с мнением парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к записи."Может, хватит этих "вместо"? Может пора использовать слово "также" и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и в Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками", — отметил Сергей Быков."Конечно, региональная. "Войну и мир" перевели на многие языки мира, фильмы ставят, "Доктор Живаго" то же самое. Украинский язык в мире нигде не котируется, а русский везде! Зачем такую чушь писать? Вы даже украинцев отворачиваете от украинского языка", — заявила Татьяна Аринкина."Уже жалею, что отдала свой голос за Вас", — призналась Оксана Лукшина."В нашей стране две проблемы по классике — дураки и дороги, вот типичный случай", — высказался Александр Лосев."Жалкий тип, убогое мышление. А еще — народный депутат", — посетовала Люся Храмова."На Украине и, не дай бог, в мире, никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову и так далее, знают и любят. Их знали до перевода и экранизаций их произведений. Но сколь низко пал, а может, и не подымался никому не известный в узких кругах товарищ Гурин, коль пинает и говорит свысока о великих классиках?" — считает Светлана Соколова.

https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html

https://ria.ru/20210116/deputat-1593345822.html

россия

киев

украина

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дмитрий гурин (депутат), россия, федор достоевский, александр пушкин, михаил булгаков, анна ахматова, киев, украина, в мире