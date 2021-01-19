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В Раде разозлили украинцев фразой о "второстепенной" русской культуре
В Раде разозлили украинцев фразой о "второстепенной" русской культуре
Украинцы раскритиковали публикацию в фейсбуке депутата Рады от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина, поддержавшего политику Киева по отношению к русскому языку. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:41
2021-01-19T11:19
дмитрий гурин (депутат)
россия
федор достоевский
александр пушкин
михаил булгаков
анна ахматова
киев
украина
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинцы раскритиковали публикацию в фейсбуке депутата Рады от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина, поддержавшего политику Киева по отношению к русскому языку.Парламентарий также назвал русскую культуру "второстепенной".В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за это грозит штраф.Однако украинские пользователи не согласились с мнением парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к записи."Может, хватит этих "вместо"? Может пора использовать слово "также" и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и в Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками", — отметил Сергей Быков."Конечно, региональная. "Войну и мир" перевели на многие языки мира, фильмы ставят, "Доктор Живаго" то же самое. Украинский язык в мире нигде не котируется, а русский везде! Зачем такую чушь писать? Вы даже украинцев отворачиваете от украинского языка", — заявила Татьяна Аринкина."Уже жалею, что отдала свой голос за Вас", — призналась Оксана Лукшина."В нашей стране две проблемы по классике — дураки и дороги, вот типичный случай", — высказался Александр Лосев."Жалкий тип, убогое мышление. А еще — народный депутат", — посетовала Люся Храмова."На Украине и, не дай бог, в мире, никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову и так далее, знают и любят. Их знали до перевода и экранизаций их произведений. Но сколь низко пал, а может, и не подымался никому не известный в узких кругах товарищ Гурин, коль пинает и говорит свысока о великих классиках?" — считает Светлана Соколова.
https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html
https://ria.ru/20210116/deputat-1593345822.html
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дмитрий гурин (депутат), россия, федор достоевский, александр пушкин, михаил булгаков, анна ахматова, киев, украина, в мире

В Раде разозлили украинцев фразой о "второстепенной" русской культуре

02:41 19.01.2021 (обновлено: 11:19 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Украинцы раскритиковали публикацию в фейсбуке депутата Рады от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина, поддержавшего политику Киева по отношению к русскому языку.
Парламентарий также назвал русскую культуру "второстепенной".
В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за это грозит штраф.

"Нет никакой проблемы, что дети будут знать мировую культуру вместо "великой русской", которая за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия", — утверждает Гурин.

Однако украинские пользователи не согласились с мнением парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к записи.
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"Может, хватит этих "вместо"? Может пора использовать слово "также" и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и в Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками", — отметил Сергей Быков.
"Конечно, региональная. "Войну и мир" перевели на многие языки мира, фильмы ставят, "Доктор Живаго" то же самое. Украинский язык в мире нигде не котируется, а русский везде! Зачем такую чушь писать? Вы даже украинцев отворачиваете от украинского языка", — заявила Татьяна Аринкина.
"Уже жалею, что отдала свой голос за Вас", — призналась Оксана Лукшина.
"В нашей стране две проблемы по классике — дураки и дороги, вот типичный случай", — высказался Александр Лосев.
"Жалкий тип, убогое мышление. А еще — народный депутат", — посетовала Люся Храмова.
"На Украине и, не дай бог, в мире, никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову и так далее, знают и любят. Их знали до перевода и экранизаций их произведений. Но сколь низко пал, а может, и не подымался никому не известный в узких кругах товарищ Гурин, коль пинает и говорит свысока о великих классиках?" — считает Светлана Соколова.
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Дмитрий Гурин (депутат)РоссияФедор ДостоевскийАлександр ПушкинМихаил БулгаковАнна АхматоваКиевУкраинаВ мире
 
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