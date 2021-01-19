В Раде разозлили украинцев фразой о "второстепенной" русской культуре
02:41 19.01.2021 (обновлено: 11:19 19.01.2021)
Парламентарий также назвал русскую культуру "второстепенной".
В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за это грозит штраф.
"Нет никакой проблемы, что дети будут знать мировую культуру вместо "великой русской", которая за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия", — утверждает Гурин.
Однако украинские пользователи не согласились с мнением парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к записи.
17 января, 01:57"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке
"Может, хватит этих "вместо"? Может пора использовать слово "также" и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и в Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками", — отметил Сергей Быков.
"Уже жалею, что отдала свой голос за Вас", — призналась Оксана Лукшина.
"В нашей стране две проблемы по классике — дураки и дороги, вот типичный случай", — высказался Александр Лосев.
"Жалкий тип, убогое мышление. А еще — народный депутат", — посетовала Люся Храмова.
"На Украине и, не дай бог, в мире, никто не знает человека с плохим образованием Гурина. Но весь мир знает Достоевского, Булгакова, Ахматову и так далее, знают и любят. Их знали до перевода и экранизаций их произведений. Но сколь низко пал, а может, и не подымался никому не известный в узких кругах товарищ Гурин, коль пинает и говорит свысока о великих классиках?" — считает Светлана Соколова.
16 января, 18:34Депутат Рады набросился на коллегу после слов о русском языке