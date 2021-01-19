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Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями онлайн
Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями онлайн
Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями столицы в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", до зимы 2022 года расскажут о 560... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:48
2021-01-19T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями столицы в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", до зимы 2022 года расскажут о 560 "краснокнижниках", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Там отметили, что публикации сопровождаются описаниями, фотографиями и видеороликами. В конце каждого рассказа размещена ссылка на страницу биообъекта в одном из изданий Красной книги Москвы, опубликованной на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды.В комплексе сообщили, что проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о более 560 "краснокнижниках" столицы, их внешнем виде и образе жизни, познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых упоминаются редкие виды Москвы.Красную книгу со списком редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Москва ведет с 2001 года. В 2010 году выпущено второе издание Красной книги, а в 2013-м появилось издание с уточненным списком "краснокнижников". В 2019 году на основании проведенных научно-исследовательских работ утверждена 3-я редакция Красной книги, включающая в себя 569 представителей флоры и фауны, обитающих на природных территориях Москвы.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
москва, общество

Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями онлайн

15:48 19.01.2021
 
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями столицы в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", до зимы 2022 года расскажут о 560 "краснокнижниках", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"За семь месяцев в онлайн-проекте столичного комплекса городского хозяйства и департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы "Красная книга Москвы" рассказали про 200 редких растений и животных города. Ежедневно в профиле @moscowredbook в Instagram публикуется информация об одном представителе флоры или фауны столицы, к сожалению, попавшем на страницы Красной книги", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что публикации сопровождаются описаниями, фотографиями и видеороликами. В конце каждого рассказа размещена ссылка на страницу биообъекта в одном из изданий Красной книги Москвы, опубликованной на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Благодаря проекту пользователи уже узнали, какой скорости может достигать птица сапсан, какая рыба живет у дна московских водоемов, кто такой плавунец окаймленный и за что свои названия получили бесхвостое земноводное краснобрюхая жерлянка, птица большая поганка и небольшая водоплавающая птица лысуха. Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и травянистом растении ветренице дубравной", - отметили в пресс-службе.
В комплексе сообщили, что проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о более 560 "краснокнижниках" столицы, их внешнем виде и образе жизни, познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых упоминаются редкие виды Москвы.
Красную книгу со списком редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Москва ведет с 2001 года. В 2010 году выпущено второе издание Красной книги, а в 2013-м появилось издание с уточненным списком "краснокнижников". В 2019 году на основании проведенных научно-исследовательских работ утверждена 3-я редакция Красной книги, включающая в себя 569 представителей флоры и фауны, обитающих на природных территориях Москвы.
Ласка - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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