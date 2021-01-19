https://ria.ru/20210119/krasnoknizhnye-1593696353.html

Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями онлайн

Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями онлайн

Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями столицы в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", до зимы 2022 года расскажут о 560... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:48

2021-01-19T15:48

2021-01-19T15:48

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москва

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Москвичи познакомились с 200 краснокнижными животными и растениями столицы в онлайн-проекте "Красная книга Москвы", до зимы 2022 года расскажут о 560 "краснокнижниках", сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Там отметили, что публикации сопровождаются описаниями, фотографиями и видеороликами. В конце каждого рассказа размещена ссылка на страницу биообъекта в одном из изданий Красной книги Москвы, опубликованной на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды.В комплексе сообщили, что проект "Красная книга Москвы" продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о более 560 "краснокнижниках" столицы, их внешнем виде и образе жизни, познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых упоминаются редкие виды Москвы.Красную книгу со списком редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Москва ведет с 2001 года. В 2010 году выпущено второе издание Красной книги, а в 2013-м появилось издание с уточненным списком "краснокнижников". В 2019 году на основании проведенных научно-исследовательских работ утверждена 3-я редакция Красной книги, включающая в себя 569 представителей флоры и фауны, обитающих на природных территориях Москвы.

https://ria.ru/20210107/zhivotnye-1589848576.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество