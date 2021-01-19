https://ria.ru/20210119/kosachev-1593710357.html

США при Байдене продолжат давить на "Северный поток — 2", считает Косачев

США при Байдене продолжат давить на "Северный поток — 2", считает Косачев

США продолжат оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта "Северный поток — 2", и при администрации Джо Байдена, считает глава международного комитета... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:01

2021-01-19T17:01

2021-01-19T17:01

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

константин косачев

джо байден

сша

украина

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. США продолжат оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта "Северный поток — 2", и при администрации Джо Байдена, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна"."Американцы всерьез намерены сорвать проект "Северный поток — 2" и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ". При этом политик добавил, что для США уже не важно, "насколько это соответствует их законодательству и международному праву".По мнению законодателя, многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России, которые участвуют в "Северном потоке — 2". "Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических - разброд и шатание", - сказал сенатор.Он напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе, от западных стран, 20% страна получает от транзита российского газа через ее территорию. "При строительстве "Северного потока — 2" мы будем постепенно отказываться от этого коридора", - отметил политик, добавив, что такие решения принимаются из коммерческих соображений."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593709079.html

https://ria.ru/20210119/gazprom-1593707942.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, константин косачев, джо байден, сша, украина