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США при Байдене продолжат давить на "Северный поток — 2", считает Косачев
США при Байдене продолжат давить на "Северный поток — 2", считает Косачев
США продолжат оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта "Северный поток — 2", и при администрации Джо Байдена, считает глава международного комитета... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:01
2021-01-19T17:01
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
константин косачев
джо байден
сша
украина
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. США продолжат оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта "Северный поток — 2", и при администрации Джо Байдена, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна"."Американцы всерьез намерены сорвать проект "Северный поток — 2" и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ". При этом политик добавил, что для США уже не важно, "насколько это соответствует их законодательству и международному праву".По мнению законодателя, многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России, которые участвуют в "Северном потоке — 2". "Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических - разброд и шатание", - сказал сенатор.Он напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе, от западных стран, 20% страна получает от транзита российского газа через ее территорию. "При строительстве "Северного потока — 2" мы будем постепенно отказываться от этого коридора", - отметил политик, добавив, что такие решения принимаются из коммерческих соображений."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593709079.html
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балтийское море
сша
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, константин косачев, джо байден, сша, украина

США при Байдене продолжат давить на "Северный поток — 2", считает Косачев

17:01 19.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. США продолжат оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта "Северный поток — 2", и при администрации Джо Байдена, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 16:56
В Германии назвали последствия остановки "Северного потока — 2"
"Американцы всерьез намерены сорвать проект "Северный поток — 2" и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ". При этом политик добавил, что для США уже не важно, "насколько это соответствует их законодательству и международному праву".
По мнению законодателя, многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России, которые участвуют в "Северном потоке — 2". "Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических - разброд и шатание", - сказал сенатор.
Он напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе, от западных стран, 20% страна получает от транзита российского газа через ее территорию. "При строительстве "Северного потока — 2" мы будем постепенно отказываться от этого коридора", - отметил политик, добавив, что такие решения принимаются из коммерческих соображений.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 16:51
"Газпром" ответил на сообщения об отказе достраивать "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореКонстантин КосачевДжо БайденСШАУкраина
 
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