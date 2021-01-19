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Число жертв коронавируса в США превысило 400 тысяч человек
Число жертв коронавируса в США превысило 400 тысяч человек
Число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T22:44
2021-01-19T22:44
2021-01-19T22:44
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число умерших от COVID-19 в США достигло 400 022, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша