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Распространение коронавируса
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В США за сутки зафиксировали почти 138 тысяч случаев заболевания COVID-19
В США за сутки зафиксировали почти 138 тысяч случаев заболевания COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:05
2021-01-19T16:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 137 885 новых случаев заражения коронавирусом и 1381 летальный исход.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 24 миллионов человек, скончались более 399 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки зафиксировали почти 138 тысяч случаев заболевания COVID-19

16:05 19.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 137 885 новых случаев заражения коронавирусом и 1381 летальный исход.
Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 24 миллионов человек, скончались более 399 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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