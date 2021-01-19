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В США за сутки зафиксировали почти 138 тысяч случаев заболевания COVID-19
В США за сутки зафиксировали почти 138 тысяч случаев заболевания COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:05
2021-01-19T16:05
2021-01-19T16:05
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 137 885 новых случаев заражения коронавирусом и 1381 летальный исход.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 24 миллионов человек, скончались более 399 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, сша, в мире