https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593680538.html

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов

Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ после Нового года улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:19

2021-01-19T14:19

2021-01-19T14:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ после Нового года улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."Ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась, понятно, что у нас был разрыв цепочек передачи коронавируса в течение 10 дней, во время каникул, с одной стороны, но с другой стороны, люди все равно общались, ездили, посещали курорты и так далее", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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