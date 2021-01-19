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Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в большинстве регионов
Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ после Нового года улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:19
2021-01-19T14:19
2021-01-19T14:19
распространение коронавируса
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ после Нового года улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."Ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась, понятно, что у нас был разрыв цепочек передачи коронавируса в течение 10 дней, во время каникул, с одной стороны, но с другой стороны, люди все равно общались, ездили, посещали курорты и так далее", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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