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Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19
Общее число пациентов в России, проходящих лечение от коронавируса, снизилось на 6,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:18
2021-01-19T14:18
2021-01-19T14:31
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общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общее число пациентов в России, проходящих лечение от коронавируса, снизилось на 6,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что, тем не менее, цифра пока остается большой, чуть более 1 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество