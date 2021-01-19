https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593680339.html

Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19

Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19

Общее число пациентов в России, проходящих лечение от коронавируса, снизилось на 6,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:18

2021-01-19T14:18

2021-01-19T14:31

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

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михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общее число пациентов в России, проходящих лечение от коронавируса, снизилось на 6,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что, тем не менее, цифра пока остается большой, чуть более 1 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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