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Собянин оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19 в Москве
Собянин оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19 в Москве
Около 40% коронавирусных коек свободны в Москве, это достаточно мощный запас, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:09
2021-01-19T14:09
2021-01-19T14:14
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около 40% коронавирусных коек свободны в Москве, это достаточно мощный запас, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Сегодня количество свободных коек составляет около 40%, то есть это такой достаточно мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы", - сообщил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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