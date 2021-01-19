https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593677898.html

Собянин оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19 в Москве

Собянин оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19 в Москве

Около 40% коронавирусных коек свободны в Москве, это достаточно мощный запас, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:09

2021-01-19T14:09

2021-01-19T14:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Около 40% коронавирусных коек свободны в Москве, это достаточно мощный запас, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Сегодня количество свободных коек составляет около 40%, то есть это такой достаточно мощный запас для того, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы", - сообщил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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