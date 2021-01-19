https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593676708.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но постепенно стабилизируется, надо следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и запас... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:06
2021-01-19T14:06
2021-01-19T14:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но постепенно стабилизируется, надо следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и запас лекарств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов РФ она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество