https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593676708.html

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но постепенно стабилизируется, надо следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и запас... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:06

2021-01-19T14:06

2021-01-19T14:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но постепенно стабилизируется, надо следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и запас лекарств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов РФ она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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