https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593664131.html

Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах

Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах

Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:09

2021-01-19T13:09

2021-01-19T13:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал парламентариев сделать все возможное, чтобы не допустить заражения."Каждый раз, когда вы приезжаете и сдаете анализы, у нас больными оказываются те, кто приехал из регионов. Те, кто встречался с избирателями, исполняя свой долг. Что касается работы парламента, у нас только один был случай", - отметил Володин.Он добавил, что "нам надо сделать все для того, чтобы Государственная Дума, парламент, были работоспособны". Спикер ГД попросил депутатов задуматься о вакцинации и "сделать все зависящее от себя, чтобы не допустить заражения".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210119/privivka-1593652719.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, политика