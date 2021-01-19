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Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах
Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах
Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:09
2021-01-19T13:09
2021-01-19T13:09
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал парламентариев сделать все возможное, чтобы не допустить заражения."Каждый раз, когда вы приезжаете и сдаете анализы, у нас больными оказываются те, кто приехал из регионов. Те, кто встречался с избирателями, исполняя свой долг. Что касается работы парламента, у нас только один был случай", - отметил Володин.Он добавил, что "нам надо сделать все для того, чтобы Государственная Дума, парламент, были работоспособны". Спикер ГД попросил депутатов задуматься о вакцинации и "сделать все зависящее от себя, чтобы не допустить заражения".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, политика