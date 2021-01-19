Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593664131.html
Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах
Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах
Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:09
2021-01-19T13:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653156_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_0161089b3ce46e66933ade5c5dd7b4aa.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал парламентариев сделать все возможное, чтобы не допустить заражения."Каждый раз, когда вы приезжаете и сдаете анализы, у нас больными оказываются те, кто приехал из регионов. Те, кто встречался с избирателями, исполняя свой долг. Что касается работы парламента, у нас только один был случай", - отметил Володин.Он добавил, что "нам надо сделать все для того, чтобы Государственная Дума, парламент, были работоспособны". Спикер ГД попросил депутатов задуматься о вакцинации и "сделать все зависящее от себя, чтобы не допустить заражения".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210119/privivka-1593652719.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a0db150bf7b813420ea237bb225c3e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин: депутаты чаще всего заражаются COVID-19, работая в регионах

13:09 19.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
 Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник рассказал, что чаще всего депутаты заражаются COVID-19, работая в регионах, и призвал парламентариев сделать все возможное, чтобы не допустить заражения.
"Каждый раз, когда вы приезжаете и сдаете анализы, у нас больными оказываются те, кто приехал из регионов. Те, кто встречался с избирателями, исполняя свой долг. Что касается работы парламента, у нас только один был случай", - отметил Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
12:25Распространение коронавируса
Володин рассказал о привившихся от коронавируса депутатах Госдумы
Он добавил, что "нам надо сделать все для того, чтобы Государственная Дума, парламент, были работоспособны". Спикер ГД попросил депутатов задуматься о вакцинации и "сделать все зависящее от себя, чтобы не допустить заражения".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния