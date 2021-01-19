https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593653381.html

Володин предложил пересмотреть законы о помощи пострадавшим от COVID-19

Володин предложил пересмотреть законы о помощи пострадавшим от COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить комитету Госдумы по контролю и регламенту провести анализ правоприменительной практики принятых... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:28

2021-01-19T12:28

2021-01-19T12:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить комитету Госдумы по контролю и регламенту провести анализ правоприменительной практики принятых законов, касающихся оказания помощи людям и отраслям экономики, пострадавших от пандемии коронавируса."Вызовы, связанные с пандемией, внесли серьезные изменения не только в повестке нашей работы, но и в формат. Сегодня нам необходимо наряду с принятием решений об оказании помощи людям и отраслям экономики, столкнувшимся с проблемами, которые несет коронавирусная инфекция, провести анализ правоприменительной практики принятых нами в этой сфере законов. Их было 37. В этой связи предлагаю поручить эту работу комитету по контролю и регламенту Госдумы", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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