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Володин предложил пересмотреть законы о помощи пострадавшим от COVID-19
Володин предложил пересмотреть законы о помощи пострадавшим от COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить комитету Госдумы по контролю и регламенту провести анализ правоприменительной практики принятых... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:28
2021-01-19T12:28
2021-01-19T12:28
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здоровье - общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить комитету Госдумы по контролю и регламенту провести анализ правоприменительной практики принятых законов, касающихся оказания помощи людям и отраслям экономики, пострадавших от пандемии коронавируса."Вызовы, связанные с пандемией, внесли серьезные изменения не только в повестке нашей работы, но и в формат. Сегодня нам необходимо наряду с принятием решений об оказании помощи людям и отраслям экономики, столкнувшимся с проблемами, которые несет коронавирусная инфекция, провести анализ правоприменительной практики принятых нами в этой сфере законов. Их было 37. В этой связи предлагаю поручить эту работу комитету по контролю и регламенту Госдумы", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество