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В Москве за сутки госпитализировали 1233 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1233 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1233 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:34
2021-01-19T11:34
2021-01-19T11:34
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здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1233 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в Москве выздоровели ещё 4532 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции."В Москве за сутки выявлено 3115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1233 человека", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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