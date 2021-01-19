https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593643774.html

В Москве за сутки госпитализировали 1233 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1233 человека с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализированы 1233 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:34

2021-01-19T11:34

2021-01-19T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1233 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в Москве выздоровели ещё 4532 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции."В Москве за сутки выявлено 3115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1233 человека", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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