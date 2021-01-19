https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593642512.html

В Госдуме оценили идею создания COVID-паспортов

В Госдуме оценили идею создания COVID-паспортов

Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:24

2021-01-19T11:24

2021-01-19T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий морозов

радий хабиров

здоровье - общество

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.Он добавил, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами, что позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса. Региональный минздрав сообщал РИА Новости, что паспорта переболевших граждан с антителами будут действительны не более трех месяцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/pasport-1592993145.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий морозов, радий хабиров, здоровье - общество, госдума рф, общество