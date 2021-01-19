https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593641267.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Костромской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:17

2021-01-19T11:17

2021-01-19T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Костромской области - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Костромская область - 0,1%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,2%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,3%", - сообщили в оперштабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, еврейская автономная область, магаданская область