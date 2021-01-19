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В России выявили 21 734 новых случая COVID-19 за сутки
В России выявили 21 734 новых случая COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса, общее число достигло 3 612 800, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:11
2021-01-19T11:11
2021-01-19T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса, общее число достигло 3 612 800, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 734 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2440 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 612 800 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса, общее число достигло 3 612 800, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 734 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2440 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 612 800 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.