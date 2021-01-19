https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593640296.html

В России выявили 21 734 новых случая COVID-19 за сутки

В России выявили 21 734 новых случая COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса, общее число достигло 3 612 800, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:11

2021-01-19T11:11

2021-01-19T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России за сутки выявили 21 734 случая коронавируса, общее число достигло 3 612 800, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 734 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2440 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 612 800 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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