https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593636677.html

Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19

Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня развернуто более 270 тысяч коек для пациентов с COVID-19. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:54

2021-01-19T10:54

2021-01-19T10:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня развернуто более 270 тысяч коек для пациентов с COVID-19."На сегодняшний день развернуто более 270 тысяч коек... более 31 тысячи реанимационных коек", - сказал он на расширенном заседании Комитета СФ по социальной политикеПо словам министра, работают более 1200 компьютерных томографов. Более 1,4 миллиона человек прошли интерактивные образовательные программы, в том числе по безопасности медработников. Министр уточнил, что сегодня работают более 600 тысяч привлеченных медицинских работников, более 24 тысяч волонтеров помогают им.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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