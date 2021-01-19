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Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
Мурашко оценил ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня развернуто более 270 тысяч коек для пациентов с COVID-19. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:54
2021-01-19T10:54
2021-01-19T10:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России сегодня развернуто более 270 тысяч коек для пациентов с COVID-19."На сегодняшний день развернуто более 270 тысяч коек... более 31 тысячи реанимационных коек", - сказал он на расширенном заседании Комитета СФ по социальной политикеПо словам министра, работают более 1200 компьютерных томографов. Более 1,4 миллиона человек прошли интерактивные образовательные программы, в том числе по безопасности медработников. Министр уточнил, что сегодня работают более 600 тысяч привлеченных медицинских работников, более 24 тысяч волонтеров помогают им.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество