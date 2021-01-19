https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593626901.html

Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на номер 122

Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на номер 122

Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с COVID, сообщила пресс-служба кабинета министров. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:04

2021-01-19T10:04

2021-01-19T10:57

распространение коронавируса

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с COVID, сообщила пресс-служба кабинета министров.Документ разработало Минцифры по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. За работой номера наблюдают круглосуточно. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в период пиковой нагрузки — в новогодние праздники — система отработала без сбоев.Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020-го. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество