Мишустин подписал постановление о бесплатных звонках на номер 122
10:04 19.01.2021 (обновлено: 10:57 19.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правительство обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с COVID, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Документ разработало Минцифры по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.
"Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы", — отметили в правительстве.
За работой номера наблюдают круглосуточно. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в период пиковой нагрузки — в новогодние праздники — система отработала без сбоев.
Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020-го. Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.