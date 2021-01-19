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В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19
В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19
Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:34
2021-01-19T09:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами - это пациентки с новой коронавирусной инфекцией и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период", - сказал Мурашко на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.Он отметил, что в России впервые был создан Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, что позволило обеспечить в круглосуточном режиме в период пандемии консультативной помощью пациенток из самых отдаленных уголков страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19

09:34 19.01.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами - это пациентки с новой коронавирусной инфекцией и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период", - сказал Мурашко на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
Он отметил, что в России впервые был создан Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, что позволило обеспечить в круглосуточном режиме в период пандемии консультативной помощью пациенток из самых отдаленных уголков страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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