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В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19
В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19
Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:34
2021-01-19T09:34
2021-01-19T09:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами - это пациентки с новой коронавирусной инфекцией и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период", - сказал Мурашко на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.Он отметил, что в России впервые был создан Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, что позволило обеспечить в круглосуточном режиме в период пандемии консультативной помощью пациенток из самых отдаленных уголков страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами - это пациентки с новой коронавирусной инфекцией и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период", - сказал Мурашко на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.
Он отметил, что в России впервые был создан Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, что позволило обеспечить в круглосуточном режиме в период пандемии консультативной помощью пациенток из самых отдаленных уголков страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф