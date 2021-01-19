https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593623162.html

В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19

В Минздраве готовят новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19

Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:34

2021-01-19T09:34

2021-01-19T09:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Третья версия методических рекомендаций по лечению беременных женщин с COVID-19 готовится к выпуску, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами - это пациентки с новой коронавирусной инфекцией и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период", - сказал Мурашко на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.Он отметил, что в России впервые был создан Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, что позволило обеспечить в круглосуточном режиме в период пандемии консультативной помощью пациенток из самых отдаленных уголков страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество