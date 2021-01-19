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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593604795.html
Назван способ определения риска осложнений и смерти от коронавируса
Назван способ определения риска осложнений и смерти от коронавируса
Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с коронавирусом может служить ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:56
2021-01-19T03:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
сент-луис
сша
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с коронавирусом может служить ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в результате заболевания. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, результаты их трудов опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Описание научной работы также разместили на сайте учебного заведения.В ходе исследования специалисты измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в собранных образцах бесклеточной плазмы, взятых у 97 пациентов с коронавирусной инфекцией сразу после их обращения в больницу. Подчеркивается, что высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, не зависящий от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.Авторы исследования уточнили, что связь между появлением вышедшей из клеток в кровоток митохондриальной ДНК и риском осложнений и смерти от COVID-19 остается неопределенной.Специалисты Вашингтонского университета отмечают, что в среднем уровень митохондриальной ДНК был примерно в десять раз выше у пациентов, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность оказаться на аппарате ИВЛ была в шесть раз больше, попасть в отделение интенсивной терапии — в три раза, а умереть — в два раза. При этом выход митохондриальной ДНК из клеток в кровоток служит признаком определенного типа гибели клеток в организме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье, сент-луис, сша, общество

Назван способ определения риска осложнений и смерти от коронавируса

00:56 19.01.2021 (обновлено: 03:21 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов с коронавирусом может служить ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в результате заболевания. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, результаты их трудов опубликованы на портале препринтов bioRxiv. Описание научной работы также разместили на сайте учебного заведения.
В ходе исследования специалисты измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК в собранных образцах бесклеточной плазмы, взятых у 97 пациентов с коронавирусной инфекцией сразу после их обращения в больницу.

"Циркулирующая митохондриальная ДНК была резко повышена у пациентов, которые в итоге скончались, а также у тех, кому потребовалось госпитализация в отделение интенсивной терапии или интубация (введение специальных трубок в дыхательные пути с целью для обеспечения искусственной легочной вентиляции. — Прим. ред.)", — говорится в научной работе.

Подчеркивается, что высокий уровень митохондриальной ДНК — это фактор риска, не зависящий от возраста, пола или сопутствующих заболеваний.
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Авторы исследования уточнили, что связь между появлением вышедшей из клеток в кровоток митохондриальной ДНК и риском осложнений и смерти от COVID-19 остается неопределенной.
Специалисты Вашингтонского университета отмечают, что в среднем уровень митохондриальной ДНК был примерно в десять раз выше у пациентов, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность оказаться на аппарате ИВЛ была в шесть раз больше, попасть в отделение интенсивной терапии — в три раза, а умереть — в два раза. При этом выход митохондриальной ДНК из клеток в кровоток служит признаком определенного типа гибели клеток в организме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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