https://ria.ru/20210119/konstitutsiya-1593697275.html

МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом

МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом

МВД предложило вместе с паспортом вручать Конституцию страны гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:53

2021-01-19T15:53

2021-01-19T15:53

россия

конституция рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МВД предложило вместе с паспортом вручать Конституцию страны гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД РФ."Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел разработало проект указа президента, в котором предлагается дарить Конституцию России лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/konditsii-1593558144.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, конституция рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество