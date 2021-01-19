https://ria.ru/20210119/konstitutsiya-1593697275.html
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
МВД предложило вместе с паспортом вручать Конституцию страны гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:53
2021-01-19T15:53
2021-01-19T15:53
россия
конституция рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. МВД предложило вместе с паспортом вручать Конституцию страны гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД РФ."Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел разработало проект указа президента, в котором предлагается дарить Конституцию России лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/konditsii-1593558144.html
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россия, конституция рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество