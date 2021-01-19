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Влияние COVID-19 обсудят на конгрессе по репродуктивной медицине
Влияние COVID-19 обсудят на конгрессе по репродуктивной медицине
На Международном конгрессе по репродуктивной медицине обсудят вопросы влияния коронавирусной инфекции на здоровье человека, заявила руководитель конгресса,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:20
2021-01-19T11:20
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Международном конгрессе по репродуктивной медицине обсудят вопросы влияния коронавирусной инфекции на здоровье человека, заявила руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян."Конгресс проходит в особых условиях, в условиях пандемии, мы не стали игнорировать эту проблему, практически в каждом пленарном заседании мы будем говорить о влиянии пандемии и коронавирусной инфекции на наше здоровье", - сказала Адамян на Международном конгрессе по репродуктивному здоровью в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что конгресс проходит уже в 15-й раз, из года в год ведущие специалисты представляют итоги своей работы.В этом году участие в конгрессе примут 67 российских ученых и более 50 зарубежных коллег, уточнила Адамян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Влияние COVID-19 обсудят на конгрессе по репродуктивной медицине

11:20 19.01.2021
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. На Международном конгрессе по репродуктивной медицине обсудят вопросы влияния коронавирусной инфекции на здоровье человека, заявила руководитель конгресса, заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.
"Конгресс проходит в особых условиях, в условиях пандемии, мы не стали игнорировать эту проблему, практически в каждом пленарном заседании мы будем говорить о влиянии пандемии и коронавирусной инфекции на наше здоровье", - сказала Адамян на Международном конгрессе по репродуктивному здоровью в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что конгресс проходит уже в 15-й раз, из года в год ведущие специалисты представляют итоги своей работы.
В этом году участие в конгрессе примут 67 российских ученых и более 50 зарубежных коллег, уточнила Адамян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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