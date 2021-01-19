https://ria.ru/20210119/khmeymim-1593659046.html
На Хмеймиме отпраздновали Крещение
На Хмеймиме отпраздновали Крещение
Российские военные на авиабазе Хмеймим отметили Крещение Господне, окунувшись в освященную воду, сообщил журналистам начальник Инженерных войск группировки ВС... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:53
2021-01-19T12:53
2021-01-19T12:53
религия и мировоззрение
хмеймим
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новости - религия и мировоззрение
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 янв – РИА Новости. Российские военные на авиабазе Хмеймим отметили Крещение Господне, окунувшись в освященную воду, сообщил журналистам начальник Инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный."Это уже вошло в традицию. В очередной раз инженерные войска обеспечивают проведение этого праздника. Выставляют купели в виде резервуаров для воды РДВ-5000 и выполняют задачи по энергообеспечению", - сказал Бессмертный.Несколько резервуаров на 5 тысяч литров установили в армейских палатках, и после вечерней крещенской службы священник полевого храма освятил воду в них. Прибегать к таким мерам российским военным на Хмеймиме приходится каждый год, поскольку водоема на территории авиабазы нет.Главное отличие от крещенских купаний на родине - в температуре воздуха. Несмотря на то, что в Сирии сейчас сезон дождей, и по местным меркам достаточно холодно, температура даже самыми холодными ночами не падает до отрицательных значений. Окунуться в иордань гораздо комфортнее, чем в крещенские морозы в России.Однако многие военные, принявшие участие в купаниях, отмечают, что решающим фактором является вовсе не погода, а пребывание на святой для христиан земле."Каждый из нас запомнит, что он был в том месте, которое находится недалеко от места, где крестился Спаситель. Хотелось бы всем напомнить, что здесь находится вторая христианская святыня - это Синайская икона Божьей Матери. Все это рядышком, все это буквально недалеко от нас", - рассказал журналистам помощник командующего группировки войск ВС РФ в Сирии протоиерей Михаил (Киселев).
https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593603863.html
https://ria.ru/20210119/essei-1593582256.html
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хмеймим, вооруженные силы рф, новости - религия и мировоззрение, сирия
ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 янв – РИА Новости. Российские военные на авиабазе Хмеймим отметили Крещение Господне, окунувшись в освященную воду, сообщил журналистам начальник Инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.
"Это уже вошло в традицию. В очередной раз инженерные войска обеспечивают проведение этого праздника. Выставляют купели в виде резервуаров для воды РДВ-5000 и выполняют задачи по энергообеспечению", - сказал Бессмертный.
Несколько резервуаров на 5 тысяч литров установили в армейских палатках, и после вечерней крещенской службы священник полевого храма освятил воду в них. Прибегать к таким мерам российским военным на Хмеймиме приходится каждый год, поскольку водоема на территории авиабазы нет.
Главное отличие от крещенских купаний на родине - в температуре воздуха. Несмотря на то, что в Сирии сейчас сезон дождей, и по местным меркам достаточно холодно, температура даже самыми холодными ночами не падает до отрицательных значений. Окунуться в иордань гораздо комфортнее, чем в крещенские морозы в России.
Однако многие военные, принявшие участие в купаниях, отмечают, что решающим фактором является вовсе не погода, а пребывание на святой для христиан земле.
"Каждый из нас запомнит, что он был в том месте, которое находится недалеко от места, где крестился Спаситель. Хотелось бы всем напомнить, что здесь находится вторая христианская святыня - это Синайская икона Божьей Матери. Все это рядышком, все это буквально недалеко от нас", - рассказал журналистам помощник командующего группировки войск ВС РФ в Сирии протоиерей Михаил (Киселев).