https://ria.ru/20210119/kapitoliy-1593624210.html

ФБР получило 200 тысяч файлов при расследовании беспорядков в Капитолии

ФБР получило 200 тысяч файлов при расследовании беспорядков в Капитолии

ФБР получило уже около 200 тысяч электронных файлов от общественности в ходе расследования беспорядков на территории Капитолия, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:39

2021-01-19T09:39

2021-01-19T09:39

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ФБР получило уже около 200 тысяч электронных файлов от общественности в ходе расследования беспорядков на территории Капитолия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подразделение ведомства в Вашингтоне.Как сообщается, цифровые данные приходят от людей, которым удалось зафиксировать беспорядки, произошедшие 6 января. Неделю назад ведомство получило порядка 100 тысяч данных.ФБР призвало людей продолжать присылать информацию, фото и видео, которые могут помочь в текущем расследовании событий.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210119/pelosi-1593617636.html

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-19T09:39 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире