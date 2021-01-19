https://ria.ru/20210119/kamery-1593608309.html

Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений

Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений

Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:08

2021-01-19T03:08

2021-01-19T03:08

россия

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592343366_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d345fa299be9cace61c374d95cfdd68f.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.В ответе также уточняется, что места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам анализа аварийности в субъектах России.

https://ria.ru/20210117/avto-1593368276.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество