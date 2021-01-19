https://ria.ru/20210119/kamery-1593608309.html
Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений
Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений
Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:08
2021-01-19T03:08
2021-01-19T03:08
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.В ответе также уточняется, что места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам анализа аварийности в субъектах России.
https://ria.ru/20210117/avto-1593368276.html
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россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество