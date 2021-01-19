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Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений
Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений
Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:08
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россия
авто
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москва
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.В ответе также уточняется, что места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам анализа аварийности в субъектах России.
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россия, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество

Камеры на дорогах за год выявили на 16 процентов больше нарушений

03:08 19.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Камеры зафиксировали 137,4 миллиона нарушений автомобилистами за 11 месяцев 2020 года, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
"За 11 месяцев минувшего года в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами в Российской Федерации, вынесено 137,4 миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях (за тот же период в 2019 – 115,2 миллиона)", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
В ответе также уточняется, что места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений определяются и согласовываются подразделениями ГИБДД на региональном уровне по результатам анализа аварийности в субъектах России.
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