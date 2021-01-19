https://ria.ru/20210119/istoriya-1593651142.html

Онлайн-конференция к 76-летию освобождения Освенцима

Онлайн-конференция к 76-летию освобождения Освенцима

РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:17

2021-01-19T12:17

2021-01-19T12:17

анонсы

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25 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 76-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в рамках которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества "Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации".Задать вопросУчастники:- директор департамента науки и образования РВИО Юрий НИКИФОРОВ;- главный редактор журнала "Наука. Общество. Оборона", советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ;- старший научный сотрудник научно-исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических проблем) Военного университета Министерства обороны РФ, действительный член Международной академии исторических и социальных наук Николай ИЛИЕВСКИЙ;- главный специалист-куратор департамента науки и образования РВИО Константин ПАХАЛЮК;- руководитель польской общественной организации "Содружество Kursk" Ежи ТЫЦ.27 января 1945 года советские войска, продвигаясь с боями по территории захваченной гитлеровскими войсками Польши, освободили немецкий концлагерь Аушвиц-Биркенау (польское название – Освенцим), который за пять лет существования был превращен в конвейер тотального уничтожения людей. С 1940 года в застенках концлагеря были замучены, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек из 30-ти стран мира, 90% – евреи.Новая книга Российского военно-исторического общества подготовлена на основе статей и материалов конференций, проведенных совместно с Институтом российской истории РАН и Секцией по проблемам военной истории Научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории, в центре которых были проблемы пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в Победе над гитлеровской Германией. На основе изучения архивных документов освещаются реальные события освобождения Европы Красной Армией; проанализировано, каким образом зарубежные политики и публицисты манипулируют исторической памятью.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы