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Китай поощряет международное сотрудничество в исследовании лунного грунта

Китай поощряет международное сотрудничество в исследовании лунного грунта

В Китае обнародовали правила управления образцами лунного грунта весом 1731 грамм, доставленного зондом "Чанъэ-5" на Землю в декабре прошлого года, поощряя... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:27

2021-01-19T13:27

2021-01-19T13:27

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космос - риа наука

европейское космическое агентство

китай

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МОСКВА, 19 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае обнародовали правила управления образцами лунного грунта весом 1731 грамм, доставленного зондом "Чанъэ-5" на Землю в декабре прошлого года, поощряя международное сотрудничество в их изучении.Согласно документу, лунные образцы будут в целом использоваться для четырех целей: постоянного хранения, резервного постоянного хранения, исследований и общественного благосостояния.Китай поощряет международные совместные исследования в области космической науки на основе лунных образцов и поддерживает обмен научными результатами, подчеркнул глава ведомства Чжан Кэцзянь, отметив, что управление и использование образцов будет осуществляться согласно соответствующим международным конвенциям.Дипломаты и представители Франции, России, ЕС, Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству и других стран и международных организаций получили приглашение посетить 18 января объекты хранения и обработки лунных образцов в Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая.CNSA также вручило памятные таблички международным кооператорам, включая Европейское космическое агентство, Национальную комиссию по космической деятельности Аргентины, Министерство высшего образования, профессиональной подготовки и инноваций Намибии и Пакистанскую комиссию по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы, чтобы поблагодарить их за сотрудничество во время миссии "Чанъэ-5".

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/chane-5-1590018673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, космос - риа наука, европейское космическое агентство, китай