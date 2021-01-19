Китай поощряет международное сотрудничество в исследовании лунного грунта
© NASA / Johnson Space CenterОбразец лунного грунта 60025, доставленный на Землю "Аполлоном-16" в 1972 году
МОСКВА, 19 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае обнародовали правила управления образцами лунного грунта весом 1731 грамм, доставленного зондом "Чанъэ-5" на Землю в декабре прошлого года, поощряя международное сотрудничество в их изучении.
Согласно документу, лунные образцы будут в целом использоваться для четырех целей: постоянного хранения, резервного постоянного хранения, исследований и общественного благосостояния.
Китай поощряет международные совместные исследования в области космической науки на основе лунных образцов и поддерживает обмен научными результатами, подчеркнул глава ведомства Чжан Кэцзянь, отметив, что управление и использование образцов будет осуществляться согласно соответствующим международным конвенциям.
Дипломаты и представители Франции, России, ЕС, Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству и других стран и международных организаций получили приглашение посетить 18 января объекты хранения и обработки лунных образцов в Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая.
CNSA также вручило памятные таблички международным кооператорам, включая Европейское космическое агентство, Национальную комиссию по космической деятельности Аргентины, Министерство высшего образования, профессиональной подготовки и инноваций Намибии и Пакистанскую комиссию по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы, чтобы поблагодарить их за сотрудничество во время миссии "Чанъэ-5".
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