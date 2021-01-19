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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210119/issledovanie-1593667261.html
Китай поощряет международное сотрудничество в исследовании лунного грунта
Китай поощряет международное сотрудничество в исследовании лунного грунта
В Китае обнародовали правила управления образцами лунного грунта весом 1731 грамм, доставленного зондом "Чанъэ-5" на Землю в декабре прошлого года, поощряя... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:27
2021-01-19T13:27
россия-китай: главное
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космос - риа наука
европейское космическое агентство
китай
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МОСКВА, 19 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае обнародовали правила управления образцами лунного грунта весом 1731 грамм, доставленного зондом "Чанъэ-5" на Землю в декабре прошлого года, поощряя международное сотрудничество в их изучении.Согласно документу, лунные образцы будут в целом использоваться для четырех целей: постоянного хранения, резервного постоянного хранения, исследований и общественного благосостояния.Китай поощряет международные совместные исследования в области космической науки на основе лунных образцов и поддерживает обмен научными результатами, подчеркнул глава ведомства Чжан Кэцзянь, отметив, что управление и использование образцов будет осуществляться согласно соответствующим международным конвенциям.Дипломаты и представители Франции, России, ЕС, Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству и других стран и международных организаций получили приглашение посетить 18 января объекты хранения и обработки лунных образцов в Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая.CNSA также вручило памятные таблички международным кооператорам, включая Европейское космическое агентство, Национальную комиссию по космической деятельности Аргентины, Министерство высшего образования, профессиональной подготовки и инноваций Намибии и Пакистанскую комиссию по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы, чтобы поблагодарить их за сотрудничество во время миссии "Чанъэ-5".
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земля, луна, космос - риа наука, европейское космическое агентство, китай

Китай поощряет международное сотрудничество в исследовании лунного грунта

13:27 19.01.2021
 
© NASA / Johnson Space CenterОбразец лунного грунта 60025, доставленный на Землю "Аполлоном-16" в 1972 году
Образец лунного грунта 60025, доставленный на Землю Аполлоном-16 в 1972 году - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© NASA / Johnson Space Center
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МОСКВА, 19 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае обнародовали правила управления образцами лунного грунта весом 1731 грамм, доставленного зондом "Чанъэ-5" на Землю в декабре прошлого года, поощряя международное сотрудничество в их изучении.
Согласно документу, лунные образцы будут в целом использоваться для четырех целей: постоянного хранения, резервного постоянного хранения, исследований и общественного благосостояния.
Китай поощряет международные совместные исследования в области космической науки на основе лунных образцов и поддерживает обмен научными результатами, подчеркнул глава ведомства Чжан Кэцзянь, отметив, что управление и использование образцов будет осуществляться согласно соответствующим международным конвенциям.
Дипломаты и представители Франции, России, ЕС, Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству и других стран и международных организаций получили приглашение посетить 18 января объекты хранения и обработки лунных образцов в Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая.
CNSA также вручило памятные таблички международным кооператорам, включая Европейское космическое агентство, Национальную комиссию по космической деятельности Аргентины, Министерство высшего образования, профессиональной подготовки и инноваций Намибии и Пакистанскую комиссию по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы, чтобы поблагодарить их за сотрудничество во время миссии "Чанъэ-5".
Возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны Чанъэ-5 с образцами лунного грунта после приземления - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 11:43
Китайские ученые получили лунный грунт с зонда "Чанъэ-5"
 
Россия-Китай: ГлавноеЗемляЛунаКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоКитай
 
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