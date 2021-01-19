https://ria.ru/20210119/iran-1593713835.html

Роухани обвинил Трампа в задержке начала вакцинации от COVID-19 в Иране

Роухани обвинил Трампа в задержке начала вакцинации от COVID-19 в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил уходящего президента США Дональда Трампа в том, что в Исламской Республике до сих пор не началась вакцинация против... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:24

2021-01-19T17:24

2021-01-19T17:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хасан роухани

дональд трамп

здоровье - общество

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589025004_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_6b7f8c68beb76df5028c4ce726eadbeb.jpg

ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил уходящего президента США Дональда Трампа в том, что в Исламской Республике до сих пор не началась вакцинация против коронавируса.По его словам, власти начнут прививать население, как только у Ирана будет вакцина от коронавируса.Ранее официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила РИА Новости, что власти планируют начать вакцинацию до конца текущего иранского года (до 21 марта), отметив, что в первую очередь под нее попадают сотрудники сферы здравоохранения, находящиеся в контакте с зараженными, пожилые люди, инвалиды и ветераны.В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил ее.Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время – Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хасан роухани, дональд трамп, здоровье - общество, иран, сша, в мире