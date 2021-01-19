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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/iran-1593713835.html
Роухани обвинил Трампа в задержке начала вакцинации от COVID-19 в Иране
Роухани обвинил Трампа в задержке начала вакцинации от COVID-19 в Иране
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил уходящего президента США Дональда Трампа в том, что в Исламской Республике до сих пор не началась вакцинация против... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:24
2021-01-19T17:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
дональд трамп
здоровье - общество
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил уходящего президента США Дональда Трампа в том, что в Исламской Республике до сих пор не началась вакцинация против коронавируса.По его словам, власти начнут прививать население, как только у Ирана будет вакцина от коронавируса.Ранее официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила РИА Новости, что власти планируют начать вакцинацию до конца текущего иранского года (до 21 марта), отметив, что в первую очередь под нее попадают сотрудники сферы здравоохранения, находящиеся в контакте с зараженными, пожилые люди, инвалиды и ветераны.В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил ее.Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время – Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, хасан роухани, дональд трамп, здоровье - общество, иран, сша, в мире

Роухани обвинил Трампа в задержке начала вакцинации от COVID-19 в Иране

17:24 19.01.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил уходящего президента США Дональда Трампа в том, что в Исламской Республике до сих пор не началась вакцинация против коронавируса.

"Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечении источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше", - сказал Роухани в заявлении, которое размещено на его сайте.

По его словам, власти начнут прививать население, как только у Ирана будет вакцина от коронавируса.
Ранее официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила РИА Новости, что власти планируют начать вакцинацию до конца текущего иранского года (до 21 марта), отметив, что в первую очередь под нее попадают сотрудники сферы здравоохранения, находящиеся в контакте с зараженными, пожилые люди, инвалиды и ветераны.
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В настоящий момент у Ирана нет вакцины против коронавируса. Тем не менее, в стране ведутся собственные разработки препаратов. Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам. Кроме того, Иран приобрел 16,8 миллиона доз вакцины через инициативу COVAX, однако пока не получил ее.
Также рассматривается вопрос о закупке вакцин из других стран, кроме Великобритании и США, в силу запрета верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В качестве возможных направлений сотрудничества по вакцине от коронавируса в Тегеране называли Китай, Россию, Индию и в последнее время – Кубу, с которой Иран ведет совместные разработки.
Касательно российской вакцины "Спутник V", в минздраве Ирана в конце 2020 года сообщали РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиДональд ТрампЗдоровье - ОбществоИранСШАВ мире
 
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