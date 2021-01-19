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Финансист рассказал, как лучше всего экономить инвестору
Финансист рассказал, как лучше всего экономить инвестору
Расходы инвесторов в 2021 году вырастут, прежде всего, из-за повышения налогов, поэтому актуальным становится вопрос, как платить меньше – конечно, в законных... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:14
2021-01-19T02:14
валерий емельянов
россия
инвестиции
общество
экономика
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МОСКВА, 19 января – РИА Новости. Расходы инвесторов в 2021 году вырастут, прежде всего, из-за повышения налогов, поэтому актуальным становится вопрос, как платить меньше – конечно, в законных рамках. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.По его словам, для этого есть несколько решений. Например, можно использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), чтобы вернуть часть или весь уплаченный налог, в том числе по вкладу. Для этого сумму предполагаемого дохода нужно будет разместить на счете (дополнительно к тем деньгам, что там уже находятся) и в следующем году запросить с них вычет.Для крупных сумм оптимальное решение – вложения в фонды облигаций (ПИФы), в том числе биржевые. Если инвестор продержит их паи больше трех лет, то будет освобожден от налога полностью (купоны в них накапливаются и не облагаются налогом). Льгота действует для вложений до 3 миллионов рублей в год. Схожим образом можно экономить на налогах с дивидендов и прироста акций."Для них режим не меняется в 2021 году, но экономному инвестору с дальним горизонтом планирования стоит покупать бумаги в виде ETF или ПИФ, что поможет целиком освободить инвестиции от налогообложения. Для этого нужно соблюсти одно условие: не выводить свои деньги из акций и паев фонда как минимум 3 года", — подытожил Емельянов.
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валерий емельянов, россия, инвестиции, общество, экономика

Финансист рассказал, как лучше всего экономить инвестору

02:14 19.01.2021
 
© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Fotolia / SemA
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МОСКВА, 19 января – РИА Новости. Расходы инвесторов в 2021 году вырастут, прежде всего, из-за повышения налогов, поэтому актуальным становится вопрос, как платить меньше – конечно, в законных рамках. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
По его словам, для этого есть несколько решений. Например, можно использовать ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), чтобы вернуть часть или весь уплаченный налог, в том числе по вкладу. Для этого сумму предполагаемого дохода нужно будет разместить на счете (дополнительно к тем деньгам, что там уже находятся) и в следующем году запросить с них вычет.
Для крупных сумм оптимальное решение – вложения в фонды облигаций (ПИФы), в том числе биржевые. Если инвестор продержит их паи больше трех лет, то будет освобожден от налога полностью (купоны в них накапливаются и не облагаются налогом). Льгота действует для вложений до 3 миллионов рублей в год.
Схожим образом можно экономить на налогах с дивидендов и прироста акций.
"Для них режим не меняется в 2021 году, но экономному инвестору с дальним горизонтом планирования стоит покупать бумаги в виде ETF или ПИФ, что поможет целиком освободить инвестиции от налогообложения. Для этого нужно соблюсти одно условие: не выводить свои деньги из акций и паев фонда как минимум 3 года", — подытожил Емельянов.
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Валерий ЕмельяновРоссияИнвестицииОбществоЭкономика
 
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