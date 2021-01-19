Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/immunitet-1593659353.html
В "Векторе" напомнили об ограниченности иммунитета к COVID-19
В "Векторе" напомнили об ограниченности иммунитета к COVID-19
Наблюдения за переболевшими коронавирусом показывают, что иммунитет после болезни дает ограниченную по времени защиту, ее можно восстановить с помощью... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:53
2021-01-19T12:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc00016c9dd21f279adcb2f405d787f7.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наблюдения за переболевшими коронавирусом показывают, что иммунитет после болезни дает ограниченную по времени защиту, ее можно восстановить с помощью вакцинации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор"."Наблюдение за динамикой гуморального ответа у переболевших лиц, а также подтвержденные повторные случаи заражения указывают на то, что перенесенная болезнь дает ограниченную по времени защиту, которую можно восстановить с помощью вакцинации", - говорится в сообщении.Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные – оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/epitsentr-1593643971.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12cfc142859c46cec1a8bd01e225f378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В "Векторе" напомнили об ограниченности иммунитета к COVID-19

12:53 19.01.2021
 
© РИА НовостиВрачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Врачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наблюдения за переболевшими коронавирусом показывают, что иммунитет после болезни дает ограниченную по времени защиту, ее можно восстановить с помощью вакцинации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор".
"Наблюдение за динамикой гуморального ответа у переболевших лиц, а также подтвержденные повторные случаи заражения указывают на то, что перенесенная болезнь дает ограниченную по времени защиту, которую можно восстановить с помощью вакцинации", - говорится в сообщении.
Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные – оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Центральном госпитале города Ухань - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
11:36Распространение коронавируса
В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
Лента новостейМолния