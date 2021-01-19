https://ria.ru/20210119/immunitet-1593659353.html

В "Векторе" напомнили об ограниченности иммунитета к COVID-19

В "Векторе" напомнили об ограниченности иммунитета к COVID-19

Наблюдения за переболевшими коронавирусом показывают, что иммунитет после болезни дает ограниченную по времени защиту, ее можно восстановить с помощью... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:53

2021-01-19T12:53

2021-01-19T12:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наблюдения за переболевшими коронавирусом показывают, что иммунитет после болезни дает ограниченную по времени защиту, ее можно восстановить с помощью вакцинации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ "Вектор"."Наблюдение за динамикой гуморального ответа у переболевших лиц, а также подтвержденные повторные случаи заражения указывают на то, что перенесенная болезнь дает ограниченную по времени защиту, которую можно восстановить с помощью вакцинации", - говорится в сообщении.Специалисты всего мира изучают продолжительность иммунитета у разных категорий переболевших людей, получая различные данные – оценочный диапазон времени, в течение которого человек может считать себя защищенным, имеет нижнюю границу в несколько месяцев и верхнюю, превышающую полгода, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/epitsentr-1593643971.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)