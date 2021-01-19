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Володин заявил о поэтапном открытии Госдумы для гостей
Володин заявил о поэтапном открытии Госдумы для гостей
Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Дума поэтапно возвращается к "старым форматам" работы, открываясь для гостей, однако о... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:23
2021-01-19T13:23
здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Дума поэтапно возвращается к "старым форматам" работы, открываясь для гостей, однако о прежних форматах говорить преждевременно."Мы поэтапно возвращаемся к старым форматам и сегодня об этом говорили, но мы видим с вами, насколько коварна болезнь, за прошедшее время у нас три депутата ушли из жизни. Поэтому просьба большая соблюдать ограничения", - сказал Володин.Спикер ГД отметил, что Дума пока не готова "открыть ни буфеты, ни столовые". "Мы не готовы возвращаться к формату, когда у нас за 2019 год в здании на Охотном и Георгиевском Государственной Думы побывало за год 6 миллионов человек", - заметил Володин.На пленарное заседание во вторник в ГД впервые после введения ограничений из-за пандемии пустили журналистов – по одному от СМИ.
https://ria.ru/20210119/smi-1593651334.html
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здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин заявил о поэтапном открытии Госдумы для гостей

13:23 19.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Дума поэтапно возвращается к "старым форматам" работы, открываясь для гостей, однако о прежних форматах говорить преждевременно.
"Мы поэтапно возвращаемся к старым форматам и сегодня об этом говорили, но мы видим с вами, насколько коварна болезнь, за прошедшее время у нас три депутата ушли из жизни. Поэтому просьба большая соблюдать ограничения", - сказал Володин.
Спикер ГД отметил, что Дума пока не готова "открыть ни буфеты, ни столовые". "Мы не готовы возвращаться к формату, когда у нас за 2019 год в здании на Охотном и Георгиевском Государственной Думы побывало за год 6 миллионов человек", - заметил Володин.
На пленарное заседание во вторник в ГД впервые после введения ограничений из-за пандемии пустили журналистов – по одному от СМИ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
12:18
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с журналистами
 
Здоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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