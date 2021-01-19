https://ria.ru/20210119/gosduma-1593666799.html

Володин заявил о поэтапном открытии Госдумы для гостей

Володин заявил о поэтапном открытии Госдумы для гостей

Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Дума поэтапно возвращается к "старым форматам" работы, открываясь для гостей, однако о... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:23

2021-01-19T13:23

2021-01-19T13:23

здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Дума поэтапно возвращается к "старым форматам" работы, открываясь для гостей, однако о прежних форматах говорить преждевременно."Мы поэтапно возвращаемся к старым форматам и сегодня об этом говорили, но мы видим с вами, насколько коварна болезнь, за прошедшее время у нас три депутата ушли из жизни. Поэтому просьба большая соблюдать ограничения", - сказал Володин.Спикер ГД отметил, что Дума пока не готова "открыть ни буфеты, ни столовые". "Мы не готовы возвращаться к формату, когда у нас за 2019 год в здании на Охотном и Георгиевском Государственной Думы побывало за год 6 миллионов человек", - заметил Володин.На пленарное заседание во вторник в ГД впервые после введения ограничений из-за пандемии пустили журналистов – по одному от СМИ.

https://ria.ru/20210119/smi-1593651334.html

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здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество