Комитет Госдумы поддержал проект о работе детских школ искусств
10:29 19.01.2021 (обновлено: 10:38 19.01.2021)
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Профильный комитет ГД по образованию и науке рекомендовал Госдуме принять в первом чтении президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств, решение было принято на заседании комитета во вторник.
Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании". Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности поддержала президентскую инициативу. Рассмотрение проекта на пленарном заседании ГД намечено на 20 января.
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Согласно инициативе, предусматриваются особенности регулирования работы детских школ искусств, предлагается учитывать результаты обучения в ДШИ при приеме в профильные училища и вузы. Данные положения направлены на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.
Также по законопроекту за порядок осуществления образовательной деятельности ДШИ будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения.
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