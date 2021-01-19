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https://ria.ru/20210119/gosduma-1593630606.html
Комитет Госдумы поддержал проект о работе детских школ искусств
Комитет Госдумы поддержал проект о работе детских школ искусств
Профильный комитет ГД по образованию и науке рекомендовал Госдуме принять в первом чтении президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:29
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Профильный комитет ГД по образованию и науке рекомендовал Госдуме принять в первом чтении президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств, решение было принято на заседании комитета во вторник.Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании". Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности поддержала президентскую инициативу. Рассмотрение проекта на пленарном заседании ГД намечено на 20 января.Согласно инициативе, предусматриваются особенности регулирования работы детских школ искусств, предлагается учитывать результаты обучения в ДШИ при приеме в профильные училища и вузы. Данные положения направлены на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.Также по законопроекту за порядок осуществления образовательной деятельности ДШИ будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения.
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новости культуры, госдума рф, владимир путин, общество

Комитет Госдумы поддержал проект о работе детских школ искусств

10:29 19.01.2021 (обновлено: 10:38 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Профильный комитет ГД по образованию и науке рекомендовал Госдуме принять в первом чтении президентский законопроект о регулировании деятельности детских школ искусств, решение было принято на заседании комитета во вторник.
Законопроект был внесен в ГД президентом Владимиром Путиным в начале декабря 2020 года, изменения предлагаются в закон "Об образовании". Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности поддержала президентскую инициативу. Рассмотрение проекта на пленарном заседании ГД намечено на 20 января.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа 2020, 12:16Культура
Минкультуры направит более 3 млрд рублей на модернизацию школ искусств
Согласно инициативе, предусматриваются особенности регулирования работы детских школ искусств, предлагается учитывать результаты обучения в ДШИ при приеме в профильные училища и вузы. Данные положения направлены на приоритетный прием на обучение по этим образовательным программам наиболее одаренных поступающих.
Также по законопроекту за порядок осуществления образовательной деятельности ДШИ будет отвечать министерство культуры по согласованию с министерством просвещения.
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27 января 2020, 15:42Культура
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