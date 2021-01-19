https://ria.ru/20210119/gazprom-1593707942.html
"Газпром" ответил на сообщения об отказе достраивать "Северный поток — 2"
"Газпром" ответил на сообщения об отказе достраивать "Северный поток — 2"
Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:51
2021-01-19T16:51
2021-01-19T17:20
россия
северный поток — 2
газпром
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании."Что касается "Северного потока - 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", - сказал представитель компании."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210116/potok-1593293255.html
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россия, северный поток — 2, газпром, экономика
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости
. Проект "Северный поток - 2
" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром
" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании.
"Что касается "Северного потока - 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", - сказал представитель компании.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.