https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593728956.html

Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку — 2"

Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку — 2"

Администрация избранного президента США Джо Байдена не будет поддерживать "Северный поток — 2", но и не пойдет на шаги, которые вызовут раздражение у немецкой... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:47

2021-01-19T18:47

2021-01-19T18:47

allseas

северный поток — 2

балтийское море

российский совет по международным делам

высшая школа экономики (вшэ)

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена не будет поддерживать "Северный поток — 2", но и не пойдет на шаги, которые вызовут раздражение у немецкой политической элиты, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.По словам Суслова, США уже сейчас сделали все для того, чтобы заморозить "Северный поток" или добиться его отмены. Эксперт пояснил, что американская санкционная политика действует, при этом вряд ли администрация Байдена пойдет на новые санкции против "Северного потока — 2"."Если политическое руководство Германии будет по-прежнему формально выступать за этот газопровод, мне кажется, что введенных на сегодня санкций США уже достаточно для того, чтобы поставить под вопрос окончание строительства этого газопровода", - заключил спикер."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.США 19 января ввели новые санкции - против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593723560.html

балтийское море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, балтийское море, российский совет по международным делам, высшая школа экономики (вшэ), сша, в мире