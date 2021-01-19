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https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593728956.html
Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку — 2"
Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку — 2"
Администрация избранного президента США Джо Байдена не будет поддерживать "Северный поток — 2", но и не пойдет на шаги, которые вызовут раздражение у немецкой... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:47
2021-01-19T18:47
allseas
северный поток — 2
балтийское море
российский совет по международным делам
высшая школа экономики (вшэ)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена не будет поддерживать "Северный поток — 2", но и не пойдет на шаги, которые вызовут раздражение у немецкой политической элиты, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.По словам Суслова, США уже сейчас сделали все для того, чтобы заморозить "Северный поток" или добиться его отмены. Эксперт пояснил, что американская санкционная политика действует, при этом вряд ли администрация Байдена пойдет на новые санкции против "Северного потока — 2"."Если политическое руководство Германии будет по-прежнему формально выступать за этот газопровод, мне кажется, что введенных на сегодня санкций США уже достаточно для того, чтобы поставить под вопрос окончание строительства этого газопровода", - заключил спикер."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.США 19 января ввели новые санкции - против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
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allseas, северный поток — 2, балтийское море, российский совет по международным делам, высшая школа экономики (вшэ), сша, в мире

Эксперт рассказал, какой будет политика Байдена по "Северному потоку — 2"

18:47 19.01.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация избранного президента США Джо Байдена не будет поддерживать "Северный поток — 2", но и не пойдет на шаги, которые вызовут раздражение у немецкой политической элиты, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.

"С одной стороны, администрация Байдена ни в коем случае не будет поддерживать этот проект, а с другой стороны, поскольку администрация Байдена будет рассматривать отношения с Германией в качестве первоочередного приоритета в Европе, то администрация Байдена вряд ли будет идти на те шаги, в том числе, по противодействию "Северному потоку — 2", которые будут вызывать раздражение у немецкой политической элиты", - сказал эксперт в рамках публичной дискуссии, организованной Государственным академическим университетом гуманитарных наук (ГАУГН при РАН) совместно с Институтом США и Канады РАН.

По словам Суслова, США уже сейчас сделали все для того, чтобы заморозить "Северный поток" или добиться его отмены. Эксперт пояснил, что американская санкционная политика действует, при этом вряд ли администрация Байдена пойдет на новые санкции против "Северного потока — 2".
"Если политическое руководство Германии будет по-прежнему формально выступать за этот газопровод, мне кажется, что введенных на сегодня санкций США уже достаточно для того, чтобы поставить под вопрос окончание строительства этого газопровода", - заключил спикер.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
США 19 января ввели новые санкции - против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус".
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 18:25
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"
 
AllseasСеверный поток — 2Балтийское мореРоссийский совет по международным деламВысшая школа экономики (ВШЭ)СШАВ мире
 
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