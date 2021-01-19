https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593721683.html

На Украине подсчитали убытки из-за "Северного потока — 2"

На Украине подсчитали убытки из-за "Северного потока — 2"

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко посчитал, какой урон "Северный поток — 2" может нанести украинской экономике. Текст его интервью газете Der... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:11

2021-01-19T18:11

2021-01-19T18:43

сергей марченко

оператор гтс украины

северный поток — 2

газпром

европа

украина

экономика

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МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко посчитал, какой урон "Северный поток — 2" может нанести украинской экономике. Текст его интервью газете Der Standart опубликован на сайте ведомства.По словам министра, Киев утратит свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать.Ранее руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил что в 2020 году транзит российского голубого топлива в Европу через газотранспортную систему страны уменьшился на 38 процентов — до 55,8 миллиарда кубометров. При проектной мощности ГТС в 146 миллиардов кубометров это означает загрузку менее чем на 30 процентов. Предыдущие годы объем поставок составлял не менее 90 миллиардов. Как прогнозируют эксперты, с достройкой "Северного потока — 2" транзит газа через Украину окажется "лишним". После окончания контракта с "Газпромом" на прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год объемы поставок голубого топлива через Украину уменьшатся еще сильнее. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить как резервный для диверсификации рисков. Это сократит доходы Киева от транзита российского газа на миллиарды долларов.Магистральный газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Кроме того, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group также вышла из проекта из-за санкционной политики США.Во вторник Вашингтон наложил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующий в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593703752.html

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593692482.html

европа

украина

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сергей марченко, оператор гтс украины, северный поток — 2, газпром, европа, украина, экономика