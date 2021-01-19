На Украине подсчитали убытки из-за "Северного потока — 2"
18:11 19.01.2021 (обновлено: 18:43 19.01.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко посчитал, какой урон "Северный поток — 2" может нанести украинской экономике. Текст его интервью газете Der Standart опубликован на сайте ведомства.
"Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест — всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год", — заявил Марченко.
По словам министра, Киев утратит свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать.
Ранее руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил что в 2020 году транзит российского голубого топлива в Европу через газотранспортную систему страны уменьшился на 38 процентов — до 55,8 миллиарда кубометров. При проектной мощности ГТС в 146 миллиардов кубометров это означает загрузку менее чем на 30 процентов. Предыдущие годы объем поставок составлял не менее 90 миллиардов.
Как прогнозируют эксперты, с достройкой "Северного потока — 2" транзит газа через Украину окажется "лишним". После окончания контракта с "Газпромом" на прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год объемы поставок голубого топлива через Украину уменьшатся еще сильнее. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить как резервный для диверсификации рисков. Это сократит доходы Киева от транзита российского газа на миллиарды долларов.
Магистральный газопровод из России в Германию
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Кроме того, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group также вышла из проекта из-за санкционной политики США.
Во вторник Вашингтон наложил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующий в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"