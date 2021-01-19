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В Германии назвали последствия остановки "Северного потока — 2"
В Германии назвали последствия остановки "Северного потока — 2"
Восточный комитет немецкой экономики, в который входят работающие со странами Восточной Европы и Россией фирмы, выступил против попыток остановить строительство РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:56
2021-01-19T20:38
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
германия
в мире
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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, в который входят работающие со странами Восточной Европы и Россией фирмы, выступил против попыток остановить строительство "Северного потока — 2".По мнению их представителей, это может привести к росту цен на электроэнергию и в результате негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" в будущем может транспортировать водород, который считают более экологичным источником энергии, чем природный газ. "Было бы недальновидно как с точки зрения защиты климата, так и с экономической точки зрения останавливать почти завершенный многомиллиардный проект и таким образом окончательно отдать инициативу политическому влиянию", — добавил Гермес.Председатель комитета также раскритиковал немецких политиков, призывающих прекратить строить трубопровод или ввести мораторий на его использование. "Проект "Северный поток — 2" финансируют частным капиталом и реализуют на основании действующего права ЕС. Политики, которые пытаются подчинить законодательную базу мировому политическому климату, ступают на тонкий лед. Безопасность инвестиций — существенное завоевание внутреннего рынка (ЕС), ее нельзя ставить под сомнение", — сказал он.По словам Гермеса, заявления о том, что Берлин становится зависимым от Москвы в случае поставок газа по трубопроводу и что Германия не нуждается в нем, "поверхностны" и противоречивы. Газ из Соединенных Штатов нанесет больше вреда окружающей среде, кроме того, обойдется ФРГ дороже, подытожил председатель Восточного комитета.Магистральный газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием. Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.Накануне стало известно, что США планируют ввести санкции и против трубоукладчика "Фортуна".
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, германия, в мире

В Германии назвали последствия остановки "Северного потока — 2"

16:56 19.01.2021 (обновлено: 20:38 19.01.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, в который входят работающие со странами Восточной Европы и Россией фирмы, выступил против попыток остановить строительство "Северного потока — 2".
По мнению их представителей, это может привести к росту цен на электроэнергию и в результате негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.

"Только сильная, конкурентоспособная в мировых масштабах экономика в состоянии восстановить огромные потери после коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные цели в рамках Нового зеленого курса (программы перестройки экономики ЕС под жесткие экологические стандарты)", — приводит Восточный комитет слова своего председателя Оливера Гермеса в пресс-релизе.

Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" в будущем может транспортировать водород, который считают более экологичным источником энергии, чем природный газ. "Было бы недальновидно как с точки зрения защиты климата, так и с экономической точки зрения останавливать почти завершенный многомиллиардный проект и таким образом окончательно отдать инициативу политическому влиянию", — добавил Гермес.
Председатель комитета также раскритиковал немецких политиков, призывающих прекратить строить трубопровод или ввести мораторий на его использование. "Проект "Северный поток — 2" финансируют частным капиталом и реализуют на основании действующего права ЕС. Политики, которые пытаются подчинить законодательную базу мировому политическому климату, ступают на тонкий лед. Безопасность инвестиций — существенное завоевание внутреннего рынка (ЕС), ее нельзя ставить под сомнение", — сказал он.
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"Газпром" ответил на сообщения об отказе достраивать "Северный поток — 2"
По словам Гермеса, заявления о том, что Берлин становится зависимым от Москвы в случае поставок газа по трубопроводу и что Германия не нуждается в нем, "поверхностны" и противоречивы. Газ из Соединенных Штатов нанесет больше вреда окружающей среде, кроме того, обойдется ФРГ дороже, подытожил председатель Восточного комитета.

Магистральный газопровод из России в Германию

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
18 января, 19:10
Handelsblatt: США хотят ввести новые санкции по "Северному потоку — 2"
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
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15 января, 18:03
Дания представила график строительства "Северного потока-2" в своих водах
Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.
Накануне стало известно, что США планируют ввести санкции и против трубоукладчика "Фортуна".
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 13:38
Кремль обвинил США в незаконном давлении на "Северный поток — 2"
 
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