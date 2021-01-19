https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593703752.html
Эксперт оценил вероятность срыва строительства "Северного потока – 2"
Эксперт оценил вероятность срыва строительства "Северного потока – 2"
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление "Газпрома" о риске приостановки или отмены строительства газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:27
2021-01-19T16:27
2021-01-19T16:27
северный поток — 2
балтийское море
газпром
евросоюз
германия
экономика
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МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление "Газпрома" о риске приостановки или отмены строительства газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит НСН.По мнению эксперта, компания должна была предупредить инвесторов о рисках для проекта при размещении новых евробондов.Специалист выразил уверенность, что "Северный поток — 2" достроят к середине года. Он также уточнил, что "Газпром" не несет потерь из-за задержки строительства газопровода."Козни вокруг проекта лишь способствуют сплоченности. Газопровод стал символом противоборства с санкциями. <…> "Северный поток — 2" будет построен во что бы то ни стало", — заключил эксперт.Ранее "Газпром" предупредил в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании о рисках для трубопровода из-за политического давления на проект. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210119/fond-1593702815.html
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северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, германия, экономика