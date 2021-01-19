Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593703752.html
Эксперт оценил вероятность срыва строительства "Северного потока – 2"
Эксперт оценил вероятность срыва строительства "Северного потока – 2"
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление "Газпрома" о риске приостановки или отмены строительства газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:27
2021-01-19T16:27
северный поток — 2
балтийское море
газпром
евросоюз
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593099141_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_8e2f1c28592bc55ad225f3d2685b08be.jpg
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление "Газпрома" о риске приостановки или отмены строительства газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит НСН.По мнению эксперта, компания должна была предупредить инвесторов о рисках для проекта при размещении новых евробондов.Специалист выразил уверенность, что "Северный поток — 2" достроят к середине года. Он также уточнил, что "Газпром" не несет потерь из-за задержки строительства газопровода."Козни вокруг проекта лишь способствуют сплоченности. Газопровод стал символом противоборства с санкциями. &lt;…&gt; "Северный поток — 2" будет построен во что бы то ни стало", — заключил эксперт.Ранее "Газпром" предупредил в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании о рисках для трубопровода из-за политического давления на проект. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
https://ria.ru/20210119/fond-1593702815.html
балтийское море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593099141_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_08b273991007ffbd44058dc8e521b6e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, германия, экономика

Эксперт оценил вероятность срыва строительства "Северного потока – 2"

16:27 19.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление "Газпрома" о риске приостановки или отмены строительства газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит НСН.
По мнению эксперта, компания должна была предупредить инвесторов о рисках для проекта при размещении новых евробондов.
"Это ничего не значит. Когда идет размещение бумаг, то необходимо указать возможные риски", — заявил Пикин.
Специалист выразил уверенность, что "Северный поток — 2" достроят к середине года. Он также уточнил, что "Газпром" не несет потерь из-за задержки строительства газопровода.
"Козни вокруг проекта лишь способствуют сплоченности. Газопровод стал символом противоборства с санкциями. <…> "Северный поток 2" будет построен во что бы то ни стало", — заключил эксперт.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 16:22
На севере Германии создали фонд в поддержку "Северного потока — 2"
Ранее "Газпром" предупредил в меморандуме для инвесторов по новым евробондам компании о рисках для трубопровода из-за политического давления на проект.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
 
Северный поток — 2Балтийское мореГазпромЕвросоюзГерманияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
03:29Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
03:17В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса
Лента новостейМолния