https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593683939.html
Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"
Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"
Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:32
2021-01-19T14:32
2021-01-19T14:34
дмитрий маринченко
северный поток — 2
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Данное предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома", телефонные звонки с инвесторами по которым компания проводит во вторник."Газпром" не впервые включил риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций, поэтому вряд ли можно это трактовать как тревожный знак", - прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко."При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", - добавила собеседница агентства.Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. "В меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Ясно, что санкции и геополитика являются риском для проекта", - сказал он РИА Новости.
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дмитрий маринченко, северный поток — 2, экономика
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Предупреждение "Газпрома
" о возможности приостановки "Северного потока — 2
" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Данное предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома", телефонные звонки с инвесторами по которым компания проводит во вторник.
"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток — 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической ситуации в регионах, связанными с такими проектами, напряженными отношениями между странами и изменениями в позициях регулирующих органов в отношении различных аспектов проектов. В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в документе.
"Газпром" не впервые включил риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций, поэтому вряд ли можно это трактовать как тревожный знак", - прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко.
"При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", - добавила собеседница агентства.
Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко
. "В меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Ясно, что санкции и геополитика являются риском для проекта", - сказал он РИА Новости.