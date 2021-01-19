https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593683939.html

Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"

Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"

Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:32

2021-01-19T14:32

2021-01-19T14:34

дмитрий маринченко

северный поток — 2

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Данное предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома", телефонные звонки с инвесторами по которым компания проводит во вторник."Газпром" не впервые включил риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций, поэтому вряд ли можно это трактовать как тревожный знак", - прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко."При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", - добавила собеседница агентства.Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. "В меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Ясно, что санкции и геополитика являются риском для проекта", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593671456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий маринченко, северный поток — 2, экономика