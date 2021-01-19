Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593683939.html
Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"
Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"
Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:32
2021-01-19T14:34
дмитрий маринченко
северный поток — 2
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593012292_0:128:2978:1803_1920x0_80_0_0_c8cab5815bd2ed0cd8e236afe4824f5f.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Данное предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома", телефонные звонки с инвесторами по которым компания проводит во вторник."Газпром" не впервые включил риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций, поэтому вряд ли можно это трактовать как тревожный знак", - прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко."При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", - добавила собеседница агентства.Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. "В меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Ясно, что санкции и геополитика являются риском для проекта", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593671456.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593012292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4041d6c70dfc95b77b74e9150c8667d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий маринченко, северный поток — 2, экономика

Эксперты оценили заявление "Газпрома" об остановке "Северного потока — 2"

14:32 19.01.2021 (обновлено: 14:34 19.01.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Предупреждение "Газпрома" о возможности приостановки "Северного потока — 2" - скорее формальность, однако риски для проекта по-прежнему существуют, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Данное предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома", телефонные звонки с инвесторами по которым компания проводит во вторник.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток — 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменениями политической ситуации в регионах, связанными с такими проектами, напряженными отношениями между странами и изменениями в позициях регулирующих органов в отношении различных аспектов проектов. В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта", - говорится в документе.

"Газпром" не впервые включил риск о приостановке или полной отмене проекта в меморандум выпуска еврооблигаций, поэтому вряд ли можно это трактовать как тревожный знак", - прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко.
"При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован", - добавила собеседница агентства.
Формальный характер заявлений "Газпрома" отметил и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. "В меморандуме к размещению бондов компании обязаны рассказать инвесторам обо всех возможных рисках. Ясно, что санкции и геополитика являются риском для проекта", - сказал он РИА Новости.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
13:43
В бундестаге раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
 
Дмитрий МаринченкоСеверный поток — 2Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
14:47Посол Великобритании в России не намерена прививаться "Спутником V"
14:40Мурашко назвал регионы-лидеры по качеству организации вакцинации
14:39Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19
14:38Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
14:36В США меняются правила въезда иностранных граждан
Лента новостейМолния