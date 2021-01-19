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https://ria.ru/20210119/gazifikatsiya-1594509650.html
Собянин утвердил программу газификации на 2021-2025 годы в Москве
Собянин утвердил программу газификации на 2021-2025 годы в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу газификации на 2021-2025 годы, в Новой Москве будет построено 87 километров новых магистральных газопроводов,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-19T16:48
2021-01-25T16:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгаз
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу газификации на 2021-2025 годы, в Новой Москве будет построено 87 километров новых магистральных газопроводов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.Кроме того, продолжится комплексная реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, по которым осуществляется транспортировка газа через водные преграды (Москву-реку, Яузу и водохранилища).Исполнителем программы является АО "Мосгаз" – крупнейшее газораспределительное предприятие России, эксплуатирующее 7,5 тысяч километров газовых сетей и 325 газорегуляторных пунктов.В мэрии добавили, что ежегодно Москва потребляет до 23 миллиардов кубометров газа (свыше 5% от общего потребления газа в России). Из них порядка 85% приходится на "большую" энергетику, 11% – на промышленные предприятия, 3% – население, 1% – коммунально-бытовые потребители."В городе газифицировано 1,8 миллиона квартир, в которых установлено 1,8 миллиона газовых плит и 124,6 тысячи газовых водонагревателей", - добавили в пресс-службе.
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мосгаз, сергей собянин, москва

Собянин утвердил программу газификации на 2021-2025 годы в Москве

16:48 19.01.2021 (обновлено: 16:50 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу газификации на 2021-2025 годы, в Новой Москве будет построено 87 километров новых магистральных газопроводов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
"С учетом ранее достигнутого уровня газификации Москвы (100% "старой" территории города) основные мероприятия по развитию систем газоснабжения планируется реализовать на новых территориях, где будет построено 87 километров магистральных газопроводов высокого давления", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, продолжится комплексная реконструкция действующих газовых сетей, включая 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления, по которым осуществляется транспортировка газа через водные преграды (Москву-реку, Яузу и водохранилища).
Исполнителем программы является АО "Мосгаз" – крупнейшее газораспределительное предприятие России, эксплуатирующее 7,5 тысяч километров газовых сетей и 325 газорегуляторных пунктов.
В мэрии добавили, что ежегодно Москва потребляет до 23 миллиардов кубометров газа (свыше 5% от общего потребления газа в России). Из них порядка 85% приходится на "большую" энергетику, 11% – на промышленные предприятия, 3% – население, 1% – коммунально-бытовые потребители.
"В городе газифицировано 1,8 миллиона квартир, в которых установлено 1,8 миллиона газовых плит и 124,6 тысячи газовых водонагревателей", - добавили в пресс-службе.
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